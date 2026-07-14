"Carecen de sustento" los señalamientos del director de la DEA, responde México

Como parte de los resultados de esa estrategia, informó que desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59,582 personas; además, se han asegurado 31,366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, incluidos 2,363 kilogramos y más de cinco millones de pastillas de fentanilo. También reportó la destrucción de 2,627 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la producción de metanfetaminas.

El Ejecutivo destacó que entre los detenidos se encuentran líderes y operadores de todas las organizaciones criminales, así como generadores de violencia, sin que exista distinción entre grupos delictivos.

Asimismo, subrayó que las investigaciones también han alcanzado a funcionarios públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Indicó que, como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, más de 80 servidores y exservidores públicos han sido detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que, aseguró, demuestra que no existe protección para quienes cometan delitos.

El gobierno también señaló que la estrategia ha contribuido a una disminución de la violencia. De acuerdo con sus cifras, entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 48%, equivalente a 41 asesinatos menos por día en el país.

Finalmente, sostuvo que la cooperación bilateral con Estados Unidos ha permitido la captura de objetivos prioritarios requeridos por las autoridades estadounidenses y reiteró su disposición a fortalecer la colaboración en materia de seguridad, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.