Gobierno de México no participó en detención del Mayo Zambada y Chapito

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, aseguró que el gobierno de México no participó en la detención o entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, detenidos este jueves en El Paso, Texas.

“La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. La respuesta es no. El Gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así, y pues vamos a seguir colaborando con el Gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión”, aclaró.