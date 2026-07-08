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EU le mintió a México sobre su participación en la detención del "Mayo" Zambada, responde Sheinbaum a Ken Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la prueba de la mentira es que el FBI se atribuye la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.
mié 08 julio 2026 09:06 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia mañanera habla de Ken Salazar y la detención del "Mayo" Zambada
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la FGR ya solicitó información al FBI para que detalle su participación en la detención del "Mayo" Zambada. (Yuri Cortez/AFP)

Aunque el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que el gobierno de Estados Unidos supiera de la operación para detener a Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se le mintió a México y muestra de ello es que el FBI expuso el avión en el que fue trasladado el también cofundador del Cártel de Sinaloa y se atribuyó la detención.

“Aunque el ex embajador plantea otra cosa, se le mintió al gobierno de México en su momento”, comentó.

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"Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos", agregó.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el exembajador de Estados Unidos rechazó que supieran de la operación para detener a Zambada, ello luego de que en la conferencia matutina de este martes la presidenta Claudia Sheinbaum planteara que hubo mentiras en torno a si hubo o no participación de agencias estadounidenses en esa aprehensión.

“Miren, de la operación no lo sabíamos nosotros, no la sabía los Estados Unidos, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México”, declaró Salazar a Ramos.

El 31 de julio de 2024, el Gobierno de México solicitó información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en la detención y nueve días después, el 9 de agosto, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

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Sin embargo, la presidenta Sheinbaum asegura que se le mintió a México porque el FBI se atribuye la detención de Zambada.

La presidenta detalló que la Fiscalía General de la República ya pidió al FBI que entregue información sobre su presunta participación en la detención de Zambada.

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Respecto a las declaraciones de Ken Salazar sobre que no tuvo conocimiento de que López Obrador tuvo acuerdos con organizaciones del narcotráfico, la presidenta destacó que durante el gobierno pasado se combatió al crimen y más allá de la detención de Ovidio Guzmán, uno de los líderes de “Los Chapitos”, hubo otras aprehensiones.

“¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a meter. Pero, del 2001 que se fugó de la cárcel al 2014, no hay detención y además está ya la sentencia de García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice que claramente que había vínculos y recibía dinero de un grupo delictivo”, indicó.

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