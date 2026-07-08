EU le mintió a México sobre su participación en la detención del "Mayo" Zambada, responde Sheinbaum a Ken Salazar

"Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos", agregó.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el exembajador de Estados Unidos rechazó que supieran de la operación para detener a Zambada, ello luego de que en la conferencia matutina de este martes la presidenta Claudia Sheinbaum planteara que hubo mentiras en torno a si hubo o no participación de agencias estadounidenses en esa aprehensión.

“Miren, de la operación no lo sabíamos nosotros, no la sabía los Estados Unidos, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México”, declaró Salazar a Ramos.

El 31 de julio de 2024, el Gobierno de México solicitó información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en la detención y nueve días después, el 9 de agosto, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum asegura que se le mintió a México porque el FBI se atribuye la detención de Zambada.

La presidenta detalló que la Fiscalía General de la República ya pidió al FBI que entregue información sobre su presunta participación en la detención de Zambada.