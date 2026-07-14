Ministra Estela Ríos debe explicar freno a juicio político contra Samuel García, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ministra Estela Ríos explicar por qué ordenó al Congreso de Nuevo León no resolver el juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntos actos de corrupción
"Tiene que explicarlo ella, ¿no? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tomó? Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada estado de la República. Y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión", dijo este martes en su conferencia matutina.