Ministra Estela Ríos debe explicar freno a juicio político contra Samuel García, dice Sheinbaum

La ministra Ríos concedió una suspensión para frenar el juicio político contra el gobernador con lo que también se prohibió separarlo del cargo.

“De no concederse (la suspensión) en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”, planteó la ministra.

La denuncia la presentó Morena contra García por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito.

Sobre este tema, la presidenta explicó que verá los argumentos de la ministra Ríos para conocer su decisión.

"Voy a ver los argumentos que da la ministra. Pero lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio Congreso y que tendría que definir el propio Congreso si procede o no. Pero la ministra, no conozco los detalles de por qué toma esta decisión", comentó.

