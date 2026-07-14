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Ministra Estela Ríos debe explicar freno a juicio político contra Samuel García, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que revisará los argumentos de la ministra Estela Ríos con los que determinó que el gobernador de Nuevo León no puede ser separado de su cargo.
mar 14 julio 2026 11:31 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la ministra Estela Ríos deberá explicar bajo qué consideraciones tomó la decisión para conceder una suspensión para frenar el juicio político contra el gobernador de Nuevo León. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ministra Estela Ríos explicar por qué ordenó al Congreso de Nuevo León no resolver el juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntos actos de corrupción

"Tiene que explicarlo ella, ¿no? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tomó? Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada estado de la República. Y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión", dijo este martes en su conferencia matutina.

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La ministra Ríos concedió una suspensión para frenar el juicio político contra el gobernador con lo que también se prohibió separarlo del cargo.

“De no concederse (la suspensión) en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”, planteó la ministra.

La denuncia la presentó Morena contra García por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito.

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Sobre este tema, la presidenta explicó que verá los argumentos de la ministra Ríos para conocer su decisión.

"Voy a ver los argumentos que da la ministra. Pero lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio Congreso y que tendría que definir el propio Congreso si procede o no. Pero la ministra, no conozco los detalles de por qué toma esta decisión", comentó.

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El juicio político contra Samuel García

En junio pasado, la presidenta estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, presentó una solicitud de juicio político en contra de Samuel García.

Su petición se sustenta en que el gobernador incurrió en una presunta triangulación de recursos públicos debido a que presuntamente empresas contratistas del gobierno estatal recibieron fondos públicos que después transfirieron a despachos jurídicos vinculados con García.

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Con la resolución de la ministra Ríos, el gobernador no puede ser separado de su cargo.

“Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”, indica el acuerdo.

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