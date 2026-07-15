Gobierno de Sheinbaum va por ley para sancionar feminicidio con hasta 70 años de prisión

La propuesta forma parte del paquete de reformas legales que el Congreso está facultado para emitir tras la aprobación de la reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución.

Sheinbaum explicó que, como la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo federal, asumió la responsabilidad de impulsar acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia y fortalezcan su protección frente al feminicidio.

“Como primera mujer presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia y para ello lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres que no estaban plenamente establecidos”, expuso.

¿Cómo se sancionará el feminicidio?

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito.

“Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia”, detalló.