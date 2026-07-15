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Gobierno de Sheinbaum va por ley para sancionar feminicidio con hasta 70 años de prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se comprometió a proteger a las mujeres frente a la violencia, por lo que ahora el feminicidio será imprescriptible.
mié 15 julio 2026 08:54 AM
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La iniciativa de Ley General se enviará para que sea analizada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Poder Legislativo una iniciativa para expedir una Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual establecerá penas de hasta 70 años de prisión para quienes cometan este delito.

“Para el siguiente periodo, que inicia en el mes de septiembre, estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad y por parte de las fiscalías un trabajo igual en todas las entidades de la República”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

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La propuesta forma parte del paquete de reformas legales que el Congreso está facultado para emitir tras la aprobación de la reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución.

Sheinbaum explicó que, como la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo federal, asumió la responsabilidad de impulsar acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia y fortalezcan su protección frente al feminicidio.

“Como primera mujer presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia y para ello lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres que no estaban plenamente establecidos”, expuso.

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¿Cómo se sancionará el feminicidio?

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito.

“Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia”, detalló.

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Explicó que la iniciativa también sancionará la tentativa de feminicidio con una pena de prisión equivalente a la mitad o hasta dos terceras partes de la prevista para el feminicidio consumado, cuya sanción será de entre 50 y 70 años.

Además de la prisión, se establece que el responsable del feminicidio perderá derechos sucesorios, perderá la guardia y custodia de hijos y, en su caso, será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

El delito de feminicidio, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles. Tampoco aplicarán criterios de oportunidad o conmutación de penas.

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