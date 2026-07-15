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La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, responde Sheinbaum a Terry Cole

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Cole Terrance enfocarse en los problemas de Estados Unidos y de la organización que dirige. Afirmó que el mayor mercado de drogas está en ese país.
mié 15 julio 2026 10:25 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el director de la DEA, Cole Terrance, tiene mucho en qué ocuparse en Estados Unidos y no en dar declaraciones sin sustento. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como desafortunadas y de carácter político las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien aseguró que existe una "conexión mortífera" entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades mexicanas. Además, le recomendó enfocarse en los problemas que enfrenta Estados Unidos.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento, no tiene sustento lo que está diciendo”, planteó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

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Las declaraciones de Cole fueron realizadas durante la inauguración de la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida, donde afirmó que la DEA concentrará todos sus recursos en perseguir a los cárteles mexicanos, así como a las personas y redes que facilitan sus operaciones, incluidos distribuidores, lo que lavan de dinero, proveedores de precursores químicos y cualquier actor que obtenga ganancias del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Al responder a esos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir el problema del narcotráfico dentro de territorio estadounidense.

“Me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos pero dentro de Estados Unidos tienen mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país”, sugirió.

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La presidenta consideró que, más que hablar de presuntas conexiones con autoridades mexicanas, la agencia estadounidense debería investigar quién distribuye, vende y financia el tráfico de drogas en su propio país.

“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la vende? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, planteó Sheinbaum.

Asimismo, recordó que el exjefe regional de la DEA para México, Nicholas Palmeri, fue separado de su cargo por presuntos vínculos con abogados relacionados con organizaciones criminales.

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“Se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico, pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos, por ahí había una nota que estuvimos viendo en la mañana de un elemento de la DEA que trabajó en México y que fue destituido por vínculos con abogados de capos. No sabemos de este caso qué pasó, no sabemos si se le siguió una investigación. Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar con declaraciones que en realidad es política la declaración”, agregó.

Sheinbaum señaló que los dichos del director de la DEA coincidieron con el día en que su administración informó una reducción de 48% en el promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024.

“Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo no puede haber disminución de delitos, es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos y la mejor demostración es el sexenio de (Felipe) Calderón. En el sexenio de Calderón había vínculos con un grupo”, comentó.

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La mandataria rechazó las afirmaciones del funcionario estadounidense, aunque reiteró su disposición para mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización y a que siga, en todo caso, colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, apuntó.

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