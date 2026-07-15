La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, responde Sheinbaum a Terry Cole

Las declaraciones de Cole fueron realizadas durante la inauguración de la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida, donde afirmó que la DEA concentrará todos sus recursos en perseguir a los cárteles mexicanos, así como a las personas y redes que facilitan sus operaciones, incluidos distribuidores, lo que lavan de dinero, proveedores de precursores químicos y cualquier actor que obtenga ganancias del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Al responder a esos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir el problema del narcotráfico dentro de territorio estadounidense.

“Me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos pero dentro de Estados Unidos tienen mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país”, sugirió.

La presidenta consideró que, más que hablar de presuntas conexiones con autoridades mexicanas, la agencia estadounidense debería investigar quién distribuye, vende y financia el tráfico de drogas en su propio país.

“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la vende? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, planteó Sheinbaum.

Asimismo, recordó que el exjefe regional de la DEA para México, Nicholas Palmeri, fue separado de su cargo por presuntos vínculos con abogados relacionados con organizaciones criminales.