Sheinbaum: las agencias de EU quieren apoderarse de la casa, pero en México manda el pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra de las agencias de seguridad de Estados Unidos, a las que acusó de quererse apoderar de “la casa”, sin embargo, afirmó que en el país mandan los mexicanos.
“Aquí un gobierno estatal (Chihuahua) les abrió la puerta, el gobierno de (Felipe) Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir ‘a ver yo, con todo respeto, te voy a ayudar’. Esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir 'bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver tú para acá, tú para allá, tú no, eso no’. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos pero cada quien desde su casa. En nuestra casa, México, manda el pueblo, no mandan otros”, afirmó este miércoles la mandataria federal.