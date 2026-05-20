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Sheinbaum: las agencias de EU quieren apoderarse de la casa, pero en México manda el pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no puede ser señalado de tener algún pacto con los criminales.
mié 20 mayo 2026 11:38 AM
(Obligatorio)
La presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la mejora en la paz reportada por el Índice de Paz México 2026. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra de las agencias de seguridad de Estados Unidos, a las que acusó de quererse apoderar de “la casa”, sin embargo, afirmó que en el país mandan los mexicanos.

“Aquí un gobierno estatal (Chihuahua) les abrió la puerta, el gobierno de (Felipe) Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir ‘a ver yo, con todo respeto, te voy a ayudar’. Esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir 'bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver tú para acá, tú para allá, tú no, eso no’. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos pero cada quien desde su casa. En nuestra casa, México, manda el pueblo, no mandan otros”, afirmó este miércoles la mandataria federal.

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Luego de la incursión de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó su crítica en contra de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, también las cuestionó en su momento debido a que la DEA detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

En su conferencia matutina, la presidenta aseguró que a su gobierno no se le puede señalar de tener algún pacto con el crimen, porque desde 2018 el gobierno rompió cualquier vínculo.

“Nosotros rompimos el pacto porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos con algún crimen de cuello blanco o de la delincuencia organizada, pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos”, consideró la mandataria federal.

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Dijo que, si hay alguna intención de intervenir en el proceso electoral, tampoco se permitirá porque esa es una decisión que solo corresponde a los mexicanos.

“Como tienen elecciones en noviembre pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie y tampoco van a intervenir en las elecciones del (20)27. No, aquí decide México, los mexicanos”, dijo.

Señaló que, en este momento de la relación México-Estados Unidos, es esencial defender la soberanía.

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Celebra mejora en seguridad

La presidenta celebró que México registró en 2025 la mayor mejora en paz, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

“En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora también representa el sexto año consecutivo de avance”, comentó.

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Señaló que la mejora es porque la estrategia da resultados y cuestionó lo que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón.

“En el periodo de Calderón, por más que digan lo que digan y, hay que seguirlo diciendo, se siguió una estrategia de dejar entrar a las agencias estadounidenses, a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos, los informaba el embajador y el objetivo fue la guerra contra el narco, no era para construir la paz, era para hacer guerra”, señaló.

Comentó que, como parte de esa guerra, los homicidios diarios pasaron de 27 a más de 70 en seis años.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Estados

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