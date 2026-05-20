Sheinbaum: las agencias de EU quieren apoderarse de la casa, pero en México manda el pueblo

Luego de la incursión de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó su crítica en contra de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, también las cuestionó en su momento debido a que la DEA detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

En su conferencia matutina, la presidenta aseguró que a su gobierno no se le puede señalar de tener algún pacto con el crimen, porque desde 2018 el gobierno rompió cualquier vínculo.

“Nosotros rompimos el pacto porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos con algún crimen de cuello blanco o de la delincuencia organizada, pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos”, consideró la mandataria federal.

Dijo que, si hay alguna intención de intervenir en el proceso electoral, tampoco se permitirá porque esa es una decisión que solo corresponde a los mexicanos.

“Como tienen elecciones en noviembre pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie y tampoco van a intervenir en las elecciones del (20)27. No, aquí decide México, los mexicanos”, dijo.

Señaló que, en este momento de la relación México-Estados Unidos, es esencial defender la soberanía.