Inauguración del Mundial 2026 en México: Sheinbaum, la primera presidenta que no asiste desde 1930

Aún faltaban siete meses para que en México volviera a rodar el balón en el arranque delMundial 2026 , cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no asistiría a la inauguración.
Su decisión la convertiría en la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al inicio de la Copa del Mundo, pero también la alejaría de la posibilidad de recibir una rechifla que no quedaría solo en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), si no que llegaría a las millones de personas que verán este 11 de junio el arranque del torneo.
La decisión de la presidenta de regalar su boleto con el número 0001 responde a un cálculo político ante el descontento social que hay en el país y que tiene en manifestaciones a colectivos de buscadores de personas desaparecidas, a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) , transportistas y campesinos, pensionados de Pemex y CFE y trabajadores de la salud.
Publicidad
El analista político y catedrático de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Ucemich), Javier Rosiles, explica que la decisión evade las posibles muestras de rechazo social.
“Tiene que ver con una cuestión muy simple que es evitar que la presidenta sea abucheada en el estadio. Ese momento que parece muy menor, ella sí lo está calculando con su equipo y es que hay un problema que no se tenían otros mundiales que es amplificación por las redes sociales”, plantea.
Entonces una pequeña ofensa, un pequeño chiflido en el estadio a la presidenta se multiplicará por millones en redes, es una cosa que ella está evitando,
Javier Rosiles, politólogo de la Universidad de Michoacán.
No sería la primera vez que un gobernante recibe una muestra de repudio en un evento internacional, aunque sí la primera en que opta por no exponerse para evitar gritos o chiflidos en su contra.
En 1968, días después de la matanza de Tlatelolco, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos entre gritos de rechazo, y chiflidos en su contra. En 1986, a Miguel de la Madrid le correspondió inaugurar la Copa del Mundo de Futbol como país anfitrión durante la cual recibió rechiflas enmarcadas en el descontento social tras el terremoto de 8.1 en la Ciudad de México un año atrás.
Alberto Guerrero, columnista de Expansión Política, considera que la mandataria a diferencia de los presidentes que recibieron las rechiflas, está optando por protegerse.
“Hubo piel dura de los gobernantes, pero con la presidenta Sheinbaum está el tema del discurso ideológico de voy a ‘ceder mi boleto para que alguien más vaya’, pero más bien es un tema de protección política”, dice.
Publicidad
Aunque en mayo la aprobación de la presidenta se ubicaba en 68%, de acuerdo con una encuesta de Enkoll para El País , se trata de la cifra más baja desde que inició su gobierno en octubre de 2024.
Más allá de las encuestas, la desaprobación se percibe en las calles.
“La presidenta Sheinbaum sí tiene un respaldo mayoritario en México, así lo demuestran muchas encuestas, pero claramente hay un sector que está en desacuerdo y que está creciendo. Hay un desgaste por el ejercicio del gobierno, es decir, no es la misma evaluación para los programas sociales que el manejo de la economía o el tema más sensible, la inseguridad”, destaca Rosiles.
¿Unidad regional o un Mundial desangelado?
Fue en 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando México junto a Estados Unidos y Canadá se postularon para ser la sede de la edición 23 de la Copa del Mundo Bajo el lema “United 2026”.
Aunque la idea era proyectar al mundo una imagen de integración, cooperación, fortaleza regional y que el futbol es un puente para unir países, el torneo inicia cuando la relación trilateral enfrenta tensión por temas de seguridad y comercio.
Publicidad
En la que será la máxima fiesta del deporte más popular del mundo, sus anfitriones solo se reunieron una vez y fue en diciembre pasado en Estados Unidos durante el sorteo de grupos del Mundial.
A la inauguración no asistirán ni Donald Trump ni Mark Carney, los otros dos anfitriones del Mundial que por primera vez se disputa en tres sedes.
“En política, la forma es fondo. Estar juntos mandaba un mensaje de unidad de fortaleza entre los tres socios importantes, de integración a América del Norte envidiable, pero cada uno optó por reforzar sus discursos internos”, plantea Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ninguna de las 22 ediciones de la Copa del Mundo, el jefe de Estado del país anfitrión había faltado a la inauguración. Reyes, presidentes y emires dirigieron unas palabras durante la ceremonia une al mundo a través del deporte.
“Es un mundial muy desangelado porque tiene muchas tensiones alrededor”
Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.
Incluso pocos jefes de Estado estarán en México a pesar de que se les enviaron cartas de invitación. Entre los confirmados están el rey Felipe VI de España, quien presenciará el partido contra Uruguay en Guadalajara y la princesa Hisako de Takamado de Japón quien asistirá al encuentro contra Túnez en Monterrey.
Un honor ser recibido por su Alteza Imperial, la princesa Hisako de Takamado de Japón.
Como se los adelanté ayer, este es un día muy importante para la relación diplomática entre Nuevo León y Japón, porque fuimos recibidos en el Palacio de Akasaka por su Alteza Imperial. Nos… pic.twitter.com/NLLSROQnYb
Sheinbaum la anfitriona que verá el Mundial desde una pantalla
Durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026 en el complejo cultural Los Pinos, la presidenta confirmó que no asistiría a la inauguración.
“Ese boleto que me dieron, el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”, anunció la mandataria .
Su decisión implicara que su silla esté ocupada por Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven originaria de Tlaquilpa, Veracruz. En representación del gobierno asistiría Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026.
Y aunque inicialmente Sheinbaum pensaba ver la inauguración desde una de las pantallas instaladas en el Zócalo de la ciudad de México como si fuera una aficionada más, ese plan está en duda por las manifestaciones de la CNTE.
“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno, y a donde se puede asistir sin ningún problema”, dijo la mañana del miércoles.
Ya sea que lo vea en el Zócalo, en Palacio Nacional o en alguna de las instalaciones que se adecuaron en las alcaldías, el Mundial representa una prueba de fuego para la presidenta debido a que durante casi cinco semanas, los ojos del mundo estarán en México.
“Es una prueba de fuego para a la presidenta”, dice Rogelio Barba, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.