Sheinbaum habla en "pocos momentos" con Trump y Carney sobre T-MEC en la final del Mundial

"Con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial", dijo.

Sheinbaum comentó que le expresó al presidente de EU algunos temas para abordar, como el de las muertes de mexicanos en ese país, quien fue receptivo y dijo que sabe “de nuestra preocupación de estos temas”.

“No avanzamos mucho más allá, sino sencillamente el planteamiento de que es importante ello, y le plantee otros temas que quisiéramos platicar, obviamente nos referimos a los mexicanos en Estados Unidos”, comentó la presidenta.

(Foto: Presidencia.)

La presidenta mencionó que también tuvo oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno de Estados Unidos, como con el embajador Jamieson Greer, representante comercial; Howard Lutnick, secretario de Comercio en Estados Unidos, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Recordó que este lunes iniciara la segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del T-MEC, por lo que adelantó que esta semana –entre miércoles y jueves– recibirá en la Ciudad de México a Greer para avanzar en los acuerdos entre ambos países.

Desde hace dos semanas, la Secretaría de Economía informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el gobierno llegará a este negociación con seis prioridades:

1. Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales

2. Resolución de aranceles de acero

3. Preservación de la competitividad automotriz

4. Marcos de seguridad económica

5. Atención de temas bilaterales pendientes

6. Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión

La dependencia encabezada por Marcelo Ebrard sostuvo que México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, por lo que pedirá la eliminación de estos impuestos en los sectores de acero, aluminio y automotriz.