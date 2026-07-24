Sheinbaum explica que EU no impuso nuevos aranceles a México: "Quedamos igual"

"En este momento no tenemos un nuevo arancel. Teníamos previamente y estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo. Quedamos exactamente igual que como estábamos hace una semana", afirmó.

Sheinbaum detalló que los productos mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC continúan con arancel cero, salvo las excepciones ya conocidas para vehículos, acero y aluminio.

En tanto, las mercancías exportadas fuera del tratado mantienen el arancel de 10%, el mismo que se aplicaba antes del nuevo decreto estadounidense.

"Los productos que se exportan dentro del tratado de libre comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos, acero y aluminio. Los productos que se exportan fuera del tratado tienen un arancel del 10%, que es el mismo que ya teníamos", explicó.

La presidenta recordó que, al inicio del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos buscó imponer un arancel generalizado de 25% a las exportaciones mexicanas. Tras las negociaciones entre ambos gobiernos, se acordó mantener libres de impuestos los bienes que cumplen con el T-MEC y gravar únicamente aquellos que se exportan fuera del tratado.