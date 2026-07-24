Sheinbaum explica que EU no impuso nuevos aranceles a México: "Quedamos igual"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que Estados Unidos no ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas, pese al decreto emitido por la administración de Donald Trump, y afirmó que las condiciones comerciales para México permanecen sin cambios.
Durante la conferencia mañanera, llevada a cabo en Moreles, la mandataria explicó que el nuevo arancel de 10% anunciado por Washington sustituye un esquema temporal que ya estaba vigente para los productos exportados fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que no representa una carga adicional para el país.