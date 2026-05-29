Sheinbaum entrega boletos para inauguración del Mundial; seguirá el evento en el Fan Fest del Zócalo

Los boletos de las mandatarias, se otorgaron a las jóvenes luego de que tanto la presidenta Sheinbaum, como la Jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada, anunciaron por separado que no estarían en la inauguración y que entregarían su boletos a jóvenes futbolistas.

"La presidenta y su servidora vamos a estar el día de la inauguración aquí en el Fant Fest más grande del mundo, en el Zócalo capitalino y recibimos este mundial con más de 2,000 obras que estamos trabajando aquí en la Ciudad", dijo Brugada.

Las ganadoras

Además de los boletos para la CDMX, se entregaron otros dos boletos a Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero, quien irá al primer juego en Guadalajara y a Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quien asistirá al Estadio Monterrey.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, señaló que las cuatro jóvenes fueron seleccionadas entre más de 1,0000 videos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

Las encargadas de evaluar a las participantes fueron la futbolista profesional Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández Lara, quienes destacaron el talento, la técnica y las historias de vida compartidas por las concursantes.

Durante la presentación, Rommel Pacheco recordó que la dinámica buscó impulsar la participación de niñas y jóvenes a través del deporte, evaluando tanto las habilidades con el balón como los mensajes sobre su pasión por el futbol.

“Ellas no solamente van a ver el partido, sino van en representación de nuestro país y de nuestra presidenta”, señaló el titular de la Conade.

Las juezas coincidieron en que la elección fue compleja debido a la calidad de los trabajos recibidos. Destacaron que las cuatro ganadoras representan la pasión de millones de mujeres que practican y siguen el futbol en México y en el mundo.