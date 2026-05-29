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Sheinbaum entrega boletos para inauguración del Mundial; seguirá el evento en el Fan Fest del Zócalo

Yolett Cervantes Cuaquehua es la joven futbolista que asistirá a la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol con el boleto de la presidenta.
vie 29 mayo 2026 09:17 AM
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Cientos de jóvenes de entre 16 y 25 años compiten por asistir a la inauguración de la Copa de la FIFA y Yolett Cervantes Cuaquehua fue la ganadora del boleto que la presidenta dio para acudir a la inauguración del Mundial. (Foto: Yuri Cortez/AFP
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El boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial de Futbol 2026 ya tiene dueño. Se trata de la joven de 21 años, Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, quien ganó el asiento para estar en la ceremonia y silbatazo inicial este 11 de junio en el Estadio CDMX (Azteca).

Esta mañana, la presidenta entregó el boleto que le pertenecía, a la joven que fue ganadora del concurso nacional de dominadas organizado en el marco del Mundial de Futbol y que estará presente en el juego de la Selección Mexicana en contra de Sudáfrica.

Junto a Yolett estará Brianna Ameli Medina Cortés, de Iztapalapa, Ciudad de México, ganadora del boleto que cedió la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Durante la mañanera, Brugada dio a conocer que junto con la presidenta, estarán siguiendo la inauguración y primer partido desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde estará el Fan Fest en la CDMX.

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Los boletos de las mandatarias, se otorgaron a las jóvenes luego de que tanto la presidenta Sheinbaum, como la Jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada, anunciaron por separado que no estarían en la inauguración y que entregarían su boletos a jóvenes futbolistas.

"La presidenta y su servidora vamos a estar el día de la inauguración aquí en el Fant Fest más grande del mundo, en el Zócalo capitalino y recibimos este mundial con más de 2,000 obras que estamos trabajando aquí en la Ciudad", dijo Brugada.

Las ganadoras

Además de los boletos para la CDMX, se entregaron otros dos boletos a Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero, quien irá al primer juego en Guadalajara y a Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quien asistirá al Estadio Monterrey.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, señaló que las cuatro jóvenes fueron seleccionadas entre más de 1,0000 videos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

Las encargadas de evaluar a las participantes fueron la futbolista profesional Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández Lara, quienes destacaron el talento, la técnica y las historias de vida compartidas por las concursantes.

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Durante la presentación, Rommel Pacheco recordó que la dinámica buscó impulsar la participación de niñas y jóvenes a través del deporte, evaluando tanto las habilidades con el balón como los mensajes sobre su pasión por el futbol.

“Ellas no solamente van a ver el partido, sino van en representación de nuestro país y de nuestra presidenta”, señaló el titular de la Conade.

Las juezas coincidieron en que la elección fue compleja debido a la calidad de los trabajos recibidos. Destacaron que las cuatro ganadoras representan la pasión de millones de mujeres que practican y siguen el futbol en México y en el mundo.

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Además del anuncio de las ganadoras, Rommel Pacheco presentó avances del programa “Mundial Social”, impulsado por el Gobierno federal para ampliar el legado de la Copa del Mundo más allá de los estadios.

De acuerdo con el funcionario, más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en torneos escolares y de alto rendimiento organizados en todo el país. En total compitieron más de 96,000 equipos y 28,000 escuelas, de los cuales sólo 24 conjuntos lograron clasificar a la fase final que se disputa esta semana en el Estadio Olímpico Universitario.

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Pacheco destacó que, como parte de un convenio con la Federación Mexicana de Futbol, se identificó a 106 jóvenes con talento sobresaliente, quienes podrán integrarse a procesos de selección, visorías y fuerzas básicas de clubes profesionales.

“El Mundial no sólo se va a quedar en los partidos; va a dejar una cantera deportiva para el país”, afirmó.

La premiación de los equipos finalistas se realizará este viernes por la tarde en Ciudad Universitaria, con lo que concluirán las actividades de esta primera edición del programa Mundial Social.

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Claudia Sheinbaum Presidencia Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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