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Sheinbaum analiza ver la inauguración del Mundial en FIFA Fan Fest por protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su asistencia al FIFA Fan Fest dependerá del acceso al Zócalo de la Ciudad de México. Palacio Nacional sería su "plan b".
mié 10 junio 2026 09:39 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la Ciudad de México hay 18 sedes en las que se puede ver la inauguración y el partido de México vs Sudáfrica. (Foto: Presidencia de México.)

A unas horas de que inicie el Mundial de Futbol de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum aún no sabe dónde verá la inauguración y el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

En su conferencia de este miércoles, explicó que, si no hay acceso al Zócalo de la Ciudad de México por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), verá la transmisión en Palacio Nacional o en algunas de las 18 sedes que se instalaron en la capital del país con pantallas para ver los partidos. La apertura del FIFA Fan Fest en la Plaza de la Constitución también está en duda.

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"Es muy importante, si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración ingresar al Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno , donde se puede ver el partido de manera gratuita. Son 18 sedes donde se puede asistir sin ningún problema. Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes", indicó.

Aunque como jefa de Estado y anfitriona del Mundial de la FIFA Sheinbaum tuvo su boleto para asistir al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural, la mandataria optó por regalar su boleto a una joven mexicana para que viviera la experiencia.

Anunció que vería la inauguración en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se instaló el FIFA Fan Fest. Sin embargo, el acceso al Zócalo no está garantizado debido a las manifestaciones de integrantes de la CNTE, quienes piden incremento salarial del 100%, así como la eliminación de la Ley del ISSSTE 2007.

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En su conferencia matutina, la presidenta pidió esperar a esta tarde para saber si habrá condiciones para que los aficionados puedan concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Si no las hubiera, los invitó a acudir a las otras sedes.

"Yo creo que en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo, pero, si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita", agregó.

Explicó que más tarde los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, darán una conferencia para actualizar los acuerdos con los integrantes de la CNTE.

“Vamos a ver cómo están las cosas para ver si abrimos el acceso", comentó.

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Sobre quién la representará en la inauguración que se realizará la mañana de este jueves, la presidenta informó que lo hará Yolett Cervantes Cuaquehua, la joven de 21 años originaria de Zongolica, Veracruz.

Del gobierno, se prevé que asista Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a las movilizaciones anunciadas para este miércoles y que pueden extenderse para el jueves, la presidenta confió en que habrá un buen arranque del Mundial.

"No haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la Selección", indicó.

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