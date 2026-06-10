Sheinbaum analiza ver la inauguración del Mundial en FIFA Fan Fest por protestas de la CNTE

"Es muy importante, si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración ingresar al Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno , donde se puede ver el partido de manera gratuita. Son 18 sedes donde se puede asistir sin ningún problema. Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes", indicó.

Aunque como jefa de Estado y anfitriona del Mundial de la FIFA Sheinbaum tuvo su boleto para asistir al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural, la mandataria optó por regalar su boleto a una joven mexicana para que viviera la experiencia.

Anunció que vería la inauguración en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se instaló el FIFA Fan Fest. Sin embargo, el acceso al Zócalo no está garantizado debido a las manifestaciones de integrantes de la CNTE, quienes piden incremento salarial del 100%, así como la eliminación de la Ley del ISSSTE 2007.

En su conferencia matutina, la presidenta pidió esperar a esta tarde para saber si habrá condiciones para que los aficionados puedan concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Si no las hubiera, los invitó a acudir a las otras sedes.

"Yo creo que en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo, pero, si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita", agregó.

Explicó que más tarde los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, darán una conferencia para actualizar los acuerdos con los integrantes de la CNTE.

“Vamos a ver cómo están las cosas para ver si abrimos el acceso", comentó.