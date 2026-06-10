El plan de movilidad para la inauguración del Mundial en CDMX: cómo llegar y salir del Estadio Azteca

Habrá también puntos designados de llegada y regreso para taxis y servicios de transporte por aplicación como Uber y Didi. Estos vehículos no podrán entrar al perímetro de la Última Milla.

Viaducto Tlalpan y Acoxpa

Renato Leduc y Anillo Periférico

Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa

Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán

Acoxpa y División del Norte

Siete rutas peatonales estarán habilitadas para llegar a las puertas A o B del Estadio CDMX. El recorrido a pie será de entre 12 y 30 minutos.

Santa Úrsula

Parque Cantera

Avenida Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada de Tlapan

No voy al Mundial, ¿habrá transporte público?

Si no asistirás al Estadio CDMX, pero necesitas desplazarte para acudir a alguno de los Festivales Futboleros, ir a trabajar o cumplir con otras actividades, la mayoría de los sistemas de transporte público de la capital operarán con normalidad.

No obstante, hasta este 10 de junio permancen cerradas las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales de la Línea 2 del Metro. A pesar de ello, el servicio continua funcionando de Cuatro Caminos a Taxqueña en ambos sentidos.

Por su parte, el Tren Ligero "El Ajolote" contará con dos modalidades de servicio durante el arranque del Mundial. La primera cubrirá la ruta de Taxqueña a Xochimilco, con paradas en todas las estaciones, excepto Estadio Azteca. La segunda será un servicio exprés de Taxqueña a Estadio Azteca, sin paradas intermedias.

Además, tres horas antes del inicio de cada partido se suspenderá temporalmente el servicio hacia Xochimilco, por lo que únicamente operará la ruta directa al Estadio Azteca.

El Tren Ligero será la principal vía de acceso al Estadio CDMX mediante transporte público. Las autoridades estiman que movilizará entre 60,000 y 70,000 personas durante las cinco o seis horas previas al partido inaugural, por lo que será el sistema que registre los mayores ajustes operativos.