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CDMX

El plan de movilidad del Mundial 2026 en CDMX que los capitalinos necesitan conocer

Conoce las opciones para llegar al Estadio CDMX, las restricciones por el Operativo de Última Milla y qué servicios de transporte público serán modificados por la inauguración del Mundial.
mié 10 junio 2026 11:50 AM
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El plan de movilidad para la inauguración del Mundial en CDMX: cómo llegar y salir del Estadio Azteca
Con el arranque del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio CDMX (o Estadio Banorte), la Ciudad de México habilitará servicios especiales para las y los aficionados, además de implementar un dispositivo de movilidad conocido como Operativo de Última Milla. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

La Ciudad de México se prepara para dar el silbatazo inicial del Mundial este 11 de junio. Con ese objetivo, el Gobierno capitalino, en coordinación con la FIFA y autoridades federales, implementan un plan especial de movilidad y seguridad basado en el Operativo Última Milla.

La estrategia contempla un cerco de 1.6 kilómetros alrededor del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca y también denominado Estadio Banorte), donde se instalarán filtros de control para regular el acceso de peatones y vehículos. El perímetro abarca las vialidades comprendidas entre avenida del Imán, Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Boulevard Gran Sur y avenida Santa Úrsula para garantizar un flujo ordenado y condiciones de seguridad durante la celebración del torneo.

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Polígono alrededor del Estadio CDMX en el cual se aplicará el Operativo de Última Milla durante el Mundial de Futbol en CDMX. (Imagen: Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX)

Las autoridades buscan asegurar la llegada de alrededor de 87,000 aficionados que se esperan para cada partido, así como de los equipos de las selecciones de futbol, personal acreditado y las personas que habitan alrededor del Coloso de Santa Úrsula.

Comenzará ocho horas antes de la inauguración de la Copa Mundial , que inicia con un espectáculo a las 11:00 horas y después el partido México vs. Sudáfrica, cuya patada inicial se dará a las 13:00 horas.

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¿Quiénes podrán entrar a pie al Estadio Azteca?

El polígono de Última Milla solo permitirá entrar a las siguientes personas:

  • Aficionados con boleto para el partido.
  • Residentes que vivan alrededor del estadio con identificación o comprobante de domicilio.
  • Personal acreditado por la FIFA.
  • Elementos de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México asignados al evento.

¿Qué vehículos podrán circular cerca del estadio?

Dentro del perímetro de Última Milla, solo se permitirá el acceso a los siguientes vehículos:

  • Motocicletas, autos y camionetas de residentes con código QR asignado por la alcaldía Coyoacán.
  • Vehículos acreditados por la FIFA.
  • Vehículos oficiales de emergencia y seguridad como patrullas, ambulancias y camiones de bomberos.
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¿Qué opciones hay para llegar al Estadio CDMX?

Rutas en transporte público

Las y los aficionados que quieran llegar en transporte público podrán usar diversas opciones.

  • Metrobús Línea 1 y Trolebús de Perisur a Santa Úrsula-Santo Tomás.
  • Metro Línea 2 y Trolebús de Taxqueña a Santa Úrsula-Santo Tomás.
  • Metro Línea 2 y Tren Ligero de Taxqueña al Estadio Azteca.
  • Metro Línea 3 y Trolebús de Universidad a Santa Úrsula.
  • Metrobús Línea 5 de Cañaverales a la Gran Terraza Coapa.
  • Servicio especial de Metrobús desde las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Palacio de los Deportes y servicio Ride hacia Santa Úrsula.

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A partir de las 7:00 horas operarán servicios especiales de transporte para los aficionados con boleto al partido en el Estadio CDMX. Entre las opciones disponibles se encuentran Park and Ride, que ofrece estacionamiento y traslado redondo por 500 pesos, y Ride, que incluye solo el viaje de ida y vuelta por 350 pesos. La medida tiene como objetivo agilizar la movilidad y reducir la congestión vehicular en los alrededores del inmueble.

Park and Ride

  • Campo Marte - Auditorio
  • Parque Ecológico Xochimilco
  • Six Flags
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Centro Comercial Plaza Carso

Ride

  • Bellas Artes
  • CETRAM Chapultepec
  • Ángel de la Independencia
  • Palacio de los Deportes
  • Parque México
  • Estadio Olímpico Universitario
  • San Jerónimo

Sobre Calzada de Tlalpan se promoverá la movilidad en dos ruedas, por lo que las y los aficionados podrán llegar al estadio utilizando bicicletas de Ecobici o scooters disponibles para renta en cinco puntos estratégicos de la zona.

  • Corral Héroes del 47
  • Anillo de Circunvalación
  • Viaducto Tlalpan
  • Skate Park ‘Los Multis’
  • Corral General Anaya
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Habrá también puntos designados de llegada y regreso para taxis y servicios de transporte por aplicación como Uber y Didi. Estos vehículos no podrán entrar al perímetro de la Última Milla.

  • Viaducto Tlalpan y Acoxpa
  • Renato Leduc y Anillo Periférico
  • Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa
  • Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán
  • Acoxpa y División del Norte

Siete rutas peatonales estarán habilitadas para llegar a las puertas A o B del Estadio CDMX. El recorrido a pie será de entre 12 y 30 minutos.

  • Santa Úrsula
  • Parque Cantera
  • Avenida Estadio Azteca
  • Periférico y Renato Leduc
  • Periférico y Calzada de Tlalpan
  • Paseo Acoxpa
  • Calzada de Tlapan

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No voy al Mundial, ¿habrá transporte público?

Si no asistirás al Estadio CDMX, pero necesitas desplazarte para acudir a alguno de los Festivales Futboleros, ir a trabajar o cumplir con otras actividades, la mayoría de los sistemas de transporte público de la capital operarán con normalidad.

No obstante, hasta este 10 de junio permancen cerradas las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales de la Línea 2 del Metro. A pesar de ello, el servicio continua funcionando de Cuatro Caminos a Taxqueña en ambos sentidos.

Por su parte, el Tren Ligero "El Ajolote" contará con dos modalidades de servicio durante el arranque del Mundial. La primera cubrirá la ruta de Taxqueña a Xochimilco, con paradas en todas las estaciones, excepto Estadio Azteca. La segunda será un servicio exprés de Taxqueña a Estadio Azteca, sin paradas intermedias.

Además, tres horas antes del inicio de cada partido se suspenderá temporalmente el servicio hacia Xochimilco, por lo que únicamente operará la ruta directa al Estadio Azteca.

El Tren Ligero será la principal vía de acceso al Estadio CDMX mediante transporte público. Las autoridades estiman que movilizará entre 60,000 y 70,000 personas durante las cinco o seis horas previas al partido inaugural, por lo que será el sistema que registre los mayores ajustes operativos.

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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 movilidad

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