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Renuncia del fiscal de Chihuahua no para investigación sobre agentes de EU, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en la nota de extrañamiento que se envió al Gobierno de Estados Unidos, manifestó su intención de apegarse a la Constitución.
mar 28 abril 2026 10:26 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de respetar las leyes de México en materia de seguridad. (Foto: Presidencia de México.)

A pesar de la renuncia de César Jáuregui como fiscal de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no termina la investigación sobre la participación de los dos agentes de Estados Unidos en un operativo para desmantelar un laboratorio en la sierra tarahumara.

“Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando, tiene que seguir. La investigación no para con una renuncia, se tiene que seguir investigando. No solamente es un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como la investigación”, explicó.

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Este lunes César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal del estado de Chihuahua a la gobernadora Maru Campos con carácter de irrevocable.

“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”, dice en su carta de renuncia.

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La presidenta destacó que es fundamental que se aclare todo sobre la participación sobre los funcionarios estadounidenses en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de elaboración de drogas sintéticas.

Aclaró que la razón de que se aclare cómo fue la participación de los agentes es por el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales pudieron ser violadas por un acuerdo entre Chihuahua y el Gobierno de Estados Unidos.

EU dispuesto a ceñirse a acuerdos en seguridad

La presidenta informó que el Gobierno de Estados Unidos ya respondió a la nota de extrañamiento que su gobierno envió por la participación de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

“En la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México. Así viene la nota diplomática”, indicó.

Tras la polémica de los agentes, la mandataria federal envió –vía Relaciones Exteriores– una nota diplomática para que se diera información sobre la actuación de los agentes.

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Sheinbaum detalló que el Gobierno de Estados Unidos manifestó su intención de respetar los acuerdos que hay en materia de seguridad.

“Ellos contestan ‘nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México’”, indicó.

Expuso que este caso deberá servir para que no se repita una situación así en la que un gobierno estatal suscriba un acuerdo en materia de seguridad con un gobierno extranjero, porque esa es solo una facultad de la presidenta.

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