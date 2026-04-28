Renuncia del fiscal de Chihuahua no para investigación sobre agentes de EU, dice Sheinbaum

Este lunes César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal del estado de Chihuahua a la gobernadora Maru Campos con carácter de irrevocable.

“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”, dice en su carta de renuncia.

La presidenta destacó que es fundamental que se aclare todo sobre la participación sobre los funcionarios estadounidenses en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio de elaboración de drogas sintéticas.

Aclaró que la razón de que se aclare cómo fue la participación de los agentes es por el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales pudieron ser violadas por un acuerdo entre Chihuahua y el Gobierno de Estados Unidos.

EU dispuesto a ceñirse a acuerdos en seguridad

La presidenta informó que el Gobierno de Estados Unidos ya respondió a la nota de extrañamiento que su gobierno envió por la participación de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

“En la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México. Así viene la nota diplomática”, indicó.

Tras la polémica de los agentes, la mandataria federal envió –vía Relaciones Exteriores– una nota diplomática para que se diera información sobre la actuación de los agentes.