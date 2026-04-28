Maru Campos cancela asistencia al Senado para hablar sobre los agentes de EU

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señala.

Este documento lo envió después del hermetismo que hubo sobre su asistencia al Senado, ya que el senador Óscar Cantón Zetina anunció que ella sí asistirá al encuentro, mientras existían versiones sobre que no acudiría.

En el escrito, la gobernadora enfatizó que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de “legalidad y transparencia” en el ejercicio de la función pública, por lo que solicitó los informes sobre la presencia de estos dos agentes de la CIA y señaló que también creo una Unidad Especializada para investigar el caso.

La decisión de la gobernadora se da luego de que el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien también fue invitado al Congreso, renunció la noche este lunes a la dependencia.

El ahora exfuncionario asumió la responsabilidad política por las fallas y admitió que hubo omisiones en la gestión institucional del caso relacionado con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que vulneraron los mecanismos de control y comunicación.