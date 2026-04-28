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México

Maru Campos cancela asistencia al Senado para hablar sobre los agentes de EU

La gobernadora y el fiscal de Chihuahua, Maru Campos y César Jáuregui Moreno, fueron “invitados” a una reunión de trabajo en el Congreso para explicar la presencia de los agentes de EU en Chihuahua.
mar 28 abril 2026 10:15 AM
maru campos
La decisión de la gobernadora se da luego de que el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien también fue invitado al Congreso, renunció la noche este lunes a la dependencia. (X/@MaruCampos_G)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declinó asistir a la reunión en el Senado para hablar sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el estado, pues dijo que busca proteger la investigación que hay sobre este tema.

Unas horas antes de llevarse acabo este encuentro en las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad, la panista mandó un documento a la Cámara alta para dar a conocer su decisión

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“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señala.

Este documento lo envió después del hermetismo que hubo sobre su asistencia al Senado, ya que el senador Óscar Cantón Zetina anunció que ella sí asistirá al encuentro, mientras existían versiones sobre que no acudiría.

En el escrito, la gobernadora enfatizó que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de “legalidad y transparencia” en el ejercicio de la función pública, por lo que solicitó los informes sobre la presencia de estos dos agentes de la CIA y señaló que también creo una Unidad Especializada para investigar el caso.

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La decisión de la gobernadora se da luego de que el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien también fue invitado al Congreso, renunció la noche este lunes a la dependencia.

El ahora exfuncionario asumió la responsabilidad política por las fallas y admitió que hubo omisiones en la gestión institucional del caso relacionado con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que vulneraron los mecanismos de control y comunicación.

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Los dos agentes de la CIA murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en la Sierra de Chihuahua , cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios de producción de metanfetamina, hallados en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En el accidente fallecieron también el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

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El sábado pasado el Gobierno de México confirmó que los dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en Chihuahua no contaban con autorización para realizar operativos en territorio nacional.

En este contexto, la gobernadora y el fiscal de Chihuahua, Maru Campos y César Jáuregui Moreno, fueron “invitados” a una reunión de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucional y de Seguridad Pública.

El objetivo de su vista era que explicaran la asistencia de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

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Chihuahua Seguridad Cámara de Senadores

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