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Sheinbaum: es innecesario que Maru creara Unidad para investigar participación de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fue la Fiscalía estatal o la Secretaría de Seguridad local las que dieron el permiso para que participaran en un operativo los agentes estadounidenses.
lun 27 abril 2026 09:25 AM
maru campos chihuahua
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, creo una unidad para investigar la muerte de los agentes de Estados Unidos en el estado. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró innecesario que el Gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, creara una Unidad Especializada para investigar quién autorizó que agentes de Estados Unidos participaran en un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas y drogas sintéticas, pues aseveró que solo hay dos opciones: o fue la Fiscalía estatal o la Secretaría de Seguridad Pública.

"No se requeriría tantas unidades de investigación. Fue la fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución", dijo este lunes en su conferencia matutina.

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El viernes pasado, la gobernadora de Chihuahua anunció que, tras su reunión con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se decidió crear una unidad de investigación sobre la participación de los agentes en el operativo de la Sierra Tarahumara en la que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas.

“El Gobierno del Estado ha instruido la creación inmediata de una Unidad Especializada, que tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación relacionadas tanto con el desmantelamiento del narco laboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, como con los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas”, anunció Campos.

Al frente de esa unidad especializada, Maru Campos designó a la abogada Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

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La gobernadora Maru Campos informó que la comisión busca garantizar total transparencia sobre la participación de los agentes estadounidenses. (Foto: Gobierno de Chihuahua.)

En su conferencia de este lunes, la presidenta aseguró que primero debe aclararse cómo fue que los agentes, quienes presuntamente pertenecían a la CIA, participaron en el operativo.

"No debe ser esto un tema de un partido político contra otro", indicó.

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La mandataria expuso que pedir que se aclare este episodio no es un asunto político, pero a ella como titular del Ejecutivo federal le corresponde hacer valer el respeto a la soberanía de México.

"No está permitido por las leyes y la Constitución y eso es lo que tenemos que defender, que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes", señaló.

Dijo que su gobierno no lo ve como una disputa entre partidos políticos, si no de violación a la Constitución. Y es que el presunto acuerdo entre el Gobierno de Chihuahua y el de Estados Unidos en materia de seguridad sería violatorio de la Constitución.

El artículo 89 de la Constitución plantea que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales” y el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden en ningún caso “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

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Con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien fue quien publicó en redes sociales el fallecimiento de dos agentes estadounidenses, la presidenta comentó que hasta ahora no han encontrado algún acto de injerencismo..

"El embajador ha tenido una buena actitud con el gobierno de nosotros. Si encontráramos que hubiera una situación de injerencia pues entonces lo haríamos saber", dijo.

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Claudia Sheinbaum Chihuahua Drogas

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