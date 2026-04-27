Sheinbaum: es innecesario que Maru creara Unidad para investigar participación de agentes de EU

El viernes pasado, la gobernadora de Chihuahua anunció que, tras su reunión con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se decidió crear una unidad de investigación sobre la participación de los agentes en el operativo de la Sierra Tarahumara en la que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas.

“El Gobierno del Estado ha instruido la creación inmediata de una Unidad Especializada, que tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación relacionadas tanto con el desmantelamiento del narco laboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, como con los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas”, anunció Campos.

Al frente de esa unidad especializada, Maru Campos designó a la abogada Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

La gobernadora Maru Campos informó que la comisión busca garantizar total transparencia sobre la participación de los agentes estadounidenses. (Foto: Gobierno de Chihuahua.)

En su conferencia de este lunes, la presidenta aseguró que primero debe aclararse cómo fue que los agentes, quienes presuntamente pertenecían a la CIA, participaron en el operativo.

"No debe ser esto un tema de un partido político contra otro", indicó.