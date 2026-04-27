Sheinbaum: es innecesario que Maru creara Unidad para investigar participación de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró innecesario que el Gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, creara una Unidad Especializada para investigar quién autorizó que agentes de Estados Unidos participaran en un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas y drogas sintéticas, pues aseveró que solo hay dos opciones: o fue la Fiscalía estatal o la Secretaría de Seguridad Pública.
"No se requeriría tantas unidades de investigación. Fue la fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución", dijo este lunes en su conferencia matutina.