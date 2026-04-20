Gobierno no fue informado sobre operativo con agentes de EU en Chihuahua, dice Sheinbaum

La tarde de este domingo, el embajador de Estados Unidos en México lamentó la muerte de dos dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos en un accidente.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos , del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

El jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua era Pedro Oseguera y su subordinado Genaro Méndez Montes.

Desde el Gobierno del Estado de Chihuahua expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, seres queridos y compañeros de Pedro Román Oseguera Cervantes, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, trabajando… pic.twitter.com/EWu5vAQ68C — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) April 19, 2026

La presidenta lamentó la muerte de los funcionarios, sin embargo, anotó que se revisará si hubo algún tipo de violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“No teníamos conocimiento de que hubiera una un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos, debemos ir revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

De acuerdo con la mandataria federal, México coopera y colabora con Estados Unidos, sin embargo aseguró que no hay operaciones conjuntas en territorio nacional.