Gobierno no fue informado sobre operativo con agentes de EU en Chihuahua, dice Sheinbaum

“No hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos de distinto tipo y particularmente de inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo”, dijo.
De acuerdo con la presidenta, la relación en aspectos de seguridad debe ser con la federación, no con el gobierno estatal.
“La relación es federal, no es estatal, o sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se da a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”, señaló.
Sheinbaum indicó que, en la reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y en la que participará el embajador, buscará plantearle este asunto, pero si no hay tiempo lo hará en otro momento.
“El día de hoy va a venir a la reunión, si hay oportunidad se lo plantearé, si no, porque es otro tema el que estaremos platicando hoy, le pediré que se reúna con el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias de estadounidenses que están en México: tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo”, dijo.