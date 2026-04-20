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Gobierno no fue informado sobre operativo con agentes de EU en Chihuahua, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que pedirá al embajador Ronald Johnson detalles sobre la participación de los agentes en temas de seguridad.
lun 20 abril 2026 10:20 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no estaba informado sobre la participación de los agentes estadounidenses. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no tenía conocimiento de que agentes de Estados Unidos realizaban un operativo, por lo que ya pidió a la gobernadora Marú Campos y al embajador estadounidense Ronald Johnson que aclaren la situación.

“No estábamos enterados, fue una decisión del Gobierno de Chihuahua, estamos pidiendo más información al Gobierno de Chihuahua”, dijo en su mañanera.

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La tarde de este domingo, el embajador de Estados Unidos en México lamentó la muerte de dos dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos en un accidente.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos , del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”.

El jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua era Pedro Oseguera y su subordinado Genaro Méndez Montes.

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La presidenta lamentó la muerte de los funcionarios, sin embargo, anotó que se revisará si hubo algún tipo de violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“No teníamos conocimiento de que hubiera una un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos, debemos ir revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

De acuerdo con la mandataria federal, México coopera y colabora con Estados Unidos, sin embargo aseguró que no hay operaciones conjuntas en territorio nacional.

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No hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos de distinto tipo y particularmente de inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo”, dijo.

De acuerdo con la presidenta, la relación en aspectos de seguridad debe ser con la federación, no con el gobierno estatal.

“La relación es federal, no es estatal, o sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se da a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”, señaló.

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Sheinbaum indicó que, en la reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y en la que participará el embajador, buscará plantearle este asunto, pero si no hay tiempo lo hará en otro momento.

“El día de hoy va a venir a la reunión, si hay oportunidad se lo plantearé, si no, porque es otro tema el que estaremos platicando hoy, le pediré que se reúna con el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias de estadounidenses que están en México: tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo”, dijo.

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Claudia Sheinbaum Estados conferencia mañanera

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