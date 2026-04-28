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Terminal Buenavista será remodelada tras inauguración del Tren Felipe Ángeles

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la terminal será remodelada, ante el incremento de usuarios y por tratarse del punto de partida del Tren Felipe Ángeles, la nueva ruta que conecta la CDMX con el AIFA.
mar 28 abril 2026 11:08 AM
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Este domingo fue inaugurado el Tren Felipe Ángeles, la nueva ruta que conecta la Ciudad de México con el AIFA. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la terminal ferroviaria de Buenavista será remodelada ante el incremento de usuarios y por tratarse del punto de partida del Tren Felipe Ángeles .

“La estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante porque de ahí va a salir el tren al norte, de ahí van a salir los trenes a Querétaro y de Querétaro la desviación hacia Guadalajara y hacia Nuevo León”, dijo este martes.

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En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Buenavista fue la principal estación ferroviaria del país e incluso contó que de niña la utilizó junto a su familia.

Afirmó que con la privatización de trenes se descuidó, por lo que uno de los propósitos del gobierno es recuperarla.

“Se abandonó completamente. Después se dio en concesión y se hizo el Tren Suburbano, operado por privados. Ahora nosotros estamos recuperando para el Estado la operación pública para el pueblo de México todo el tren, pero la estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante”, detalló.

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La semana pasada, el gobierno federal anunció la compra del Tren Suburbano , el cual fue renombrado como Tren Felipe Ángeles.

“El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el Tren ‘Felipe Ángeles’, el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, informó el 23 de abril.

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La adquisición del Tren Suburbano representa una inversión de 5,999 millones de pesos. Ahora, Banobras, Fonadin y sus socios tienen una participación accionaria del 100%.

El Tren ‘Felipe Ángeles’ está en operación desde 2008 y cubre la ruta Buenavista-Cuatitlán, que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

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Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los trenes de pasajeros son una prioridad y forman parte de los 100 objetivos que anunció al arranque de su administración.

El compromiso 79 propone la construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes para pasajeros. En el Presupuesto de Egresos 2026 se destinaron más de 142,000 millones de pesos para financiar el proyecto ferroviario.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Tren

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