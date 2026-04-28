Terminal Buenavista será remodelada tras inauguración del Tren Felipe Ángeles

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Buenavista fue la principal estación ferroviaria del país e incluso contó que de niña la utilizó junto a su familia.

Afirmó que con la privatización de trenes se descuidó, por lo que uno de los propósitos del gobierno es recuperarla.

“Se abandonó completamente. Después se dio en concesión y se hizo el Tren Suburbano, operado por privados. Ahora nosotros estamos recuperando para el Estado la operación pública para el pueblo de México todo el tren, pero la estación Buenavista va a tener una remodelación muy importante”, detalló.

La semana pasada, el gobierno federal anunció la compra del Tren Suburbano , el cual fue renombrado como Tren Felipe Ángeles.

“El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el Tren ‘Felipe Ángeles’, el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, informó el 23 de abril.