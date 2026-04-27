Fiscal de Chihuahua renuncia en medio de investigación por agentes de EU

En un inicio, Jáuregui Moreno informó que los agentes que fallecieron luego de participar en un operativo con elementos de Chihuahua eran de la Embajada de Estados Unidos, lo que generó diversas versiones.

La renuncia del titular se da a unas horas de que la gobernadora Maru Campos asista al Senado de la República para explicar los hechos.

Agentes vestían de civiles

Previamente la titular de la Unidad de Investigación para esclarecer los hechos, Wendy Chávez, aseguró que los agentes no formaban parte del despliegue operativo institucional, pero existen elementos para considerar una posible colaboración de “carácter extraoficial”.

En conferencia de prensa, la encargada de investigar estos hechos a petición de la gobernadora Maru Campos dio a conocer que los agentes vestían de civiles, no portaban armas ni insignias que sugirieran una relación con alguna institución oficial y todo el tiempo mantuvieron los rostros cubiertos

Aseguró que fueron cuatro personas estadounidenses las que se unieron al personal de seguridad de Chihuahua y no formaban parte del despliegue operativo institucional. Además aseguró que la inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.

“Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad. Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y el rostro lo mantuvieron cubierto la mayor parte del tiempo”, detalló.

La fiscal aseguró que “existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”.

Afirmó que que continuarán con la investigación y coadyuvarán en todo momento con la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

El viernes pasado, la gobernadora de Chihuahua anunció que, tras su reunión con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se decidió crear una unidad de investigación sobre la participación de los agentes en el operativo de la Sierra Tarahumara en la que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas.