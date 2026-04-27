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Fiscal de Chihuahua renuncia en medio de investigación por agentes de EU

Previo a la renuncia del titular de la fiscalía, la encargada de la investigación para esclarecer los hechos, Wendy Chávez, señaló que “existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial”.
lun 27 abril 2026 08:40 PM
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Luego de días entre la polémica por la presencia de agentes extranjeros en operaciones policiales y de investigación en la entidad, el fiscal general del Chihuahua, César Jáuregui Moreno renunció a su cargo. (Tomada de @Fiscalia_Chih)

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, renunció este lunes a la dependencia en medio de la polémica por la incursión y muerte de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano.

El ahora exfuncionario asumió la responsabilidad política por las fallas y admitió que hubo omisiones en la gestión institucional del caso relacionado con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que vulneraron los mecanismos de control y comunicación.

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En un inicio, Jáuregui Moreno informó que los agentes que fallecieron luego de participar en un operativo con elementos de Chihuahua eran de la Embajada de Estados Unidos, lo que generó diversas versiones.

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La renuncia del titular se da a unas horas de que la gobernadora Maru Campos asista al Senado de la República para explicar los hechos.

Agentes vestían de civiles

Previamente la titular de la Unidad de Investigación para esclarecer los hechos, Wendy Chávez, aseguró que los agentes no formaban parte del despliegue operativo institucional, pero existen elementos para considerar una posible colaboración de “carácter extraoficial”.

En conferencia de prensa, la encargada de investigar estos hechos a petición de la gobernadora Maru Campos dio a conocer que los agentes vestían de civiles, no portaban armas ni insignias que sugirieran una relación con alguna institución oficial y todo el tiempo mantuvieron los rostros cubiertos

Aseguró que fueron cuatro personas estadounidenses las que se unieron al personal de seguridad de Chihuahua y no formaban parte del despliegue operativo institucional. Además aseguró que la inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.

“Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad. Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y el rostro lo mantuvieron cubierto la mayor parte del tiempo”, detalló.

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La fiscal aseguró que “existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”.

Afirmó que que continuarán con la investigación y coadyuvarán en todo momento con la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

El viernes pasado, la gobernadora de Chihuahua anunció que, tras su reunión con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se decidió crear una unidad de investigación sobre la participación de los agentes en el operativo de la Sierra Tarahumara en la que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas.

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Los dos agentes de la CIA murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en la Sierra de Chihuahua , cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios de producción de metanfetamina, hallados en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En el accidente fallecieron también el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

El sábado pasado el Gobierno de México confirmó que los dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en Chihuahua no contaban con autorización para realizar operativos en territorio nacional.

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