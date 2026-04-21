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Agentes de EU que murieron en Chihuahua sí trabajaban en México, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, de comprobarse que los agentes participaron en algún operativo en seguridad en México, su gobierno enviará una nota de extrañamiento al de Estados Unidos.
mar 21 abril 2026 10:59 AM
Agentes de EU que murieron en Chihuahua sí trabajaban en México, dice Sheinbaum; podría pedir extrañamiento
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en México tiene que estar apegado a la Ley de Seguridad Nacional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los dos agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua sí trabajaban en México y adelantó que su gobierno puede presentar un “extrañamiento” a la administración de Estados Unidos.

“La información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información las autoridades del estado de Chihuahua”, indicó este martes la mandataria federal.

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En su conferencia matutina, la presidenta expuso que no hubo oportunidad de comentar con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, la actividad de los funcionarios estadounidenses. Solo le dio las condolencias.

Fue el propio embajador de Estados Unidos uno de los que informó la muerte de los agentes tras participar en un operativo en el estado gobernado por la panista Maru Campos.

“Solamente dimos la condolencia porque eso es lo primero, la parte humana, y comentamos que después se iba pues acercar tanto al secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él”, refirió la mandataria federal.

Adelantó que, en caso de que se compruebe que los agentes participaron en una operación conjunta en tierra, su gobierno enviará una nota de extrañamiento a la administración de Donald Trump.

“Una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, sí vendría un extrañamiento evidentemente y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

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La presidenta explicó que con Estados Unidos hay buen trabajo y colaboración en materia de seguridad, sin embargo, afirmó que un estado no puede sostener acuerdos para que agentes estadounidenses participen en territorio nacional.

“Para que un estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del Gobierno de Estados Unidos no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la federación, eso también está establecido”, indicó.

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La Ley de Seguridad Nacional establece la relación que debe haber entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos.

“Están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional la presencia de agentes de los Estados Unidos”, indicó.

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Como parte de la colaboración, dijo, no están permitidas las operaciones en tierra, pero sí los intercambio de información entre gobiernos y agencias de seguridad.

“No está permitido operaciones conjuntas en tierra, lo que está acordado con el Gobierno de Estados Unidos y ha sido muy claro es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra”, afirmó.

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