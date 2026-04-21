Agentes de EU que murieron en Chihuahua sí trabajaban en México, dice Sheinbaum; podría pedir extrañamiento

En su conferencia matutina, la presidenta expuso que no hubo oportunidad de comentar con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, la actividad de los funcionarios estadounidenses. Solo le dio las condolencias.

Fue el propio embajador de Estados Unidos uno de los que informó la muerte de los agentes tras participar en un operativo en el estado gobernado por la panista Maru Campos.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

“Solamente dimos la condolencia porque eso es lo primero, la parte humana, y comentamos que después se iba pues acercar tanto al secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él”, refirió la mandataria federal.

Adelantó que, en caso de que se compruebe que los agentes participaron en una operación conjunta en tierra, su gobierno enviará una nota de extrañamiento a la administración de Donald Trump.

“Una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, sí vendría un extrañamiento evidentemente y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

La presidenta explicó que con Estados Unidos hay buen trabajo y colaboración en materia de seguridad, sin embargo, afirmó que un estado no puede sostener acuerdos para que agentes estadounidenses participen en territorio nacional.

“Para que un estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del Gobierno de Estados Unidos no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la federación, eso también está establecido”, indicó.