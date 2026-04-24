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Maru Campos entregará información sobre el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con la gobernadora de Chihuahua y dijo que la comunicación será a través del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
vie 24 abril 2026 09:24 AM
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La presidencia de México, Claudia Sheinbaum, descartó sostener comunicación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. (Foto: Presidencia de México.)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ofreció entregar información sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en la reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el tema central fue el operativo de hace unos días y el funcionario le explicó las leyes que se deben cumplir cuando hay colaboración con otros países.

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“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información y de parte del secretario de Seguridad, él le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso pues no se siguió este procedió. Él le informó. Fue una conversación cordial”, dijo.

El secretario de Seguridad Pública recibió a la gobernadora de Chihuahua para dialogar sobre el operativo en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), luego de que la presidenta no logró comunicarse con ella.

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La presidenta intentó contactarse con la gobernadora y le marcó el pasado miércoles, pero su secretario particular le informó que no se encontraba en su oficina.

Sobre la posibilidad de que la presidenta sostenga una comunicación con la gobernadora, Sheinbaum informó que todo lo relacionado con este tema será vía el secretario de Seguridad.

“Ya a través del secretario”, dijo.

"La soberanía no se negocia"

La presidenta negó que su gobierno no esté dispuesto a reconocer los logros de Chihuahua en materia de seguridad, pero lo que no se puede permitir es la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano por un asunto de soberanía.

"No tiene nada que ver con eso. El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de seguridad nacional y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes", dijo.

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El presunto acuerdo entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos sería violatorio de la Constitución y de La Ley de Seguridad Nacional.

El artículo 89 de la Constitución plantea que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales” y el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden en ningún caso “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

"Hay algo que no se negocia: se llama soberanía. Se colabora, se coordina pero en el marco de nuestro en nuestras leyes, de nuestra Constitución", agregó la presidenta.

Carta a gobernadores será entregada este viernes

Sobre la carta que pidió al Consejo de Seguridad enviar a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno extranjero, la presidenta informó que será a partir de este viernes cuando se comiencen a entregar.

“Me la entregaron a mí y se está enviando en este momento a los estados. Lo que dice es ‘si ustedes quieren colaborar con alguna agencia en materia de seguridad de los Estados Unidos o de algún otro país, es importante que se siga lo que dice la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional’, esencialmente es lo que dice”, detalló.

La mandataria federal comentó que cualquier asunto relacionado con algún convenio de colaboración, se debe ver informado a la Secretaría de Relaciones Exteriores o al gabinete de seguridad.

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