Maru Campos entregará información sobre el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA

“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información y de parte del secretario de Seguridad, él le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso pues no se siguió este procedió. Él le informó. Fue una conversación cordial”, dijo.

El secretario de Seguridad Pública recibió a la gobernadora de Chihuahua para dialogar sobre el operativo en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), luego de que la presidenta no logró comunicarse con ella.

La presidenta intentó contactarse con la gobernadora y le marcó el pasado miércoles, pero su secretario particular le informó que no se encontraba en su oficina.

Sobre la posibilidad de que la presidenta sostenga una comunicación con la gobernadora, Sheinbaum informó que todo lo relacionado con este tema será vía el secretario de Seguridad.

“Ya a través del secretario”, dijo.

"La soberanía no se negocia"

La presidenta negó que su gobierno no esté dispuesto a reconocer los logros de Chihuahua en materia de seguridad, pero lo que no se puede permitir es la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano por un asunto de soberanía.

"No tiene nada que ver con eso. El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de seguridad nacional y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes", dijo.