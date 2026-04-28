Salud incorpora a esquema básico la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

David Kershenobich, secretario de Salud, anunció que se incluirá la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio al esquema de vacunación de mujeres embarazadas para proteger a los bebés de la influenza y de desarrollar otras enfermedades respiratorias.
“Esta vacuna en particular es una innovación en el esquema de vacunación a nivel mundial, no todos los países lo tienen en la actualidad. Es una vacuna relativamente con un precio mayor, pero lo que nos importa es la modernización del sistema de vacunación y lo que nos importa es proteger a lo largo de toda la vida a los niños o niñas que nazcan contra la influenza”, explicó el funcionario.