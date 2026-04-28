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Salud incorpora a esquema básico la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó que la vacuna permite proteger a la madre y al bebé de contraer enfermedades como la influenza.
mar 28 abril 2026 09:27 AM
Vacuna Virus Sincicial.jpeg
Durante la conferencia matutina de este martes se aplicó una dosis de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio a mujeres embarazadas. (Foto: Presidencia de México.)

David Kershenobich, secretario de Salud, anunció que se incluirá la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio al esquema de vacunación de mujeres embarazadas para proteger a los bebés de la influenza y de desarrollar otras enfermedades respiratorias.

“Esta vacuna en particular es una innovación en el esquema de vacunación a nivel mundial, no todos los países lo tienen en la actualidad. Es una vacuna relativamente con un precio mayor, pero lo que nos importa es la modernización del sistema de vacunación y lo que nos importa es proteger a lo largo de toda la vida a los niños o niñas que nazcan contra la influenza”, explicó el funcionario.

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Detalló que la vacuna se aplicará a las mujeres entre las semanas 32 y 36 de gestación y permite proteger a las madres, pero también a las niñas y niños que están por nacer.

“¿Cuál es la importancia de esta vacuna? Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección, es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos sobre todo si son prematuros”, indicó.

La vacuna permitirá una transferencia de anticuerpos maternos a la niña o niño, con lo que se provoca un incremento de anticuerpos.

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Para evitar alguna enfermedad respiratoria grave tiene una eficacia de 81.8% y evita hospitalizaciones hasta en 72%.

Comentó que en la temporada estacional 2025-2026 se presentaron 2,209 casos de infecciones, de las que el 84% fue en menores a cinco años.

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Un sistema de salud no se construye en un día

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal trabaja para garantizar el acceso a medicamentos, construir hospitales y contratar a más especialistas, pero aclaró que un sistema de salud no se construye un día.

"Nosotros creemos en algo que se llama derecho a la salud. Nuestro objetivo es seguir creciendo: más médicos, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales y muy importante la salud preventiva, por eso es el Salud Casa por Casa, por eso la semana nacional de vacunación", comentó.

Ante los reclamos que hubo en su visita a Hidalgo por la falta de medicamentos, la presidenta anunció que llegará un cargamento con fármacos como parte de las rutas de la Salud.

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