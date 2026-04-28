Salud incorpora a esquema básico la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Detalló que la vacuna se aplicará a las mujeres entre las semanas 32 y 36 de gestación y permite proteger a las madres, pero también a las niñas y niños que están por nacer.

“¿Cuál es la importancia de esta vacuna? Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección, es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos sobre todo si son prematuros”, indicó.

La vacuna permitirá una transferencia de anticuerpos maternos a la niña o niño, con lo que se provoca un incremento de anticuerpos.

Para evitar alguna enfermedad respiratoria grave tiene una eficacia de 81.8% y evita hospitalizaciones hasta en 72%.

Comentó que en la temporada estacional 2025-2026 se presentaron 2,209 casos de infecciones, de las que el 84% fue en menores a cinco años.