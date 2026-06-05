Sheinbaum rechaza desalojar plantón de la CNTE como en los gobiernos de Peña y Mancera

En demanda de un incremento del 100% a su sueldo base y a la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, integrantes de la CNTE se movilizan desde hace unos días en la Ciudad de México. Desde el pasado 1 de junio instalaron un plantón en la calle 20 de noviembre y ocuparon algunas de las estructuras colocadas para eventos relacionados con el Mundial de Futbol.

En su conferencia matutina, la presidenta insistió en que su gobierno está abierto al diálogo con los maestros, pero un asunto de presupuesto no se pueden cumplir las demandas.

Recordó que antes de los gobiernos de Morena, los incrementos a los salarios de los profesores eran mínimos, pero que se ha trabajado para mejorar sus condiciones laborales.

“El incremento salarial en el periodo del presidente López Obrador inició desde un 6% y terminó en un 10%. Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente, uno 10% y el otro 9% y evidentemente está determinado por presupuesto público”, dijo.

En materia de pensiones, destacó que es complejo regresar al anterior sistema de pensiones por un asunto de presupuesto, sin embargo, recordó que en la administración anterior también se tomaron medidas para garantizar mejores ingresos al término de la vida laboral.

“Regresar a las pensiones como existía previamente a la reforma del 2007 requiere un presupuesto mayor. ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? crear el Fondo de Pensiones para el bienestar para garantizar que aquellos maestros y maestras o incluso trabajadores del sector privado que tienen su retiro a través del IMSS pudieran tener un retiro mucho mejor que corresponde al salario medio de 2024 y sus incrementos de acuerdo a la inflación”, dijo.

