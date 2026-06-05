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Sheinbaum rechaza desalojar plantón de la CNTE como en los gobiernos de Peña y Mancera

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no caerá en provocaciones, pero, aclaró que la falta de recursos no permite cumplir con las exigencias de los maestros.
vie 05 junio 2026 10:50 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se caerá en provocaciones por las manifestaciones de los integrantes de la CNTE. (Foto: Presidencia de México.)

A seis días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a desalojar a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de su plantón que mantienen en el centro de la Ciudad de México, pero aseguró que no podrá ser cumplida su exigencia de 100% de incremento salarial porque no hay recursos.

“No los vamos a desalojar porque eso es lo que quieren. ¿No se acuerdan del desalojo que hizo (Enrique) Peña Nieto de los maestros en el Zócalo?, la policía de la Ciudad de México, la policía de (Miguel Ángel (Mancera), entonces eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan, provocar”, planteó.

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En demanda de un incremento del 100% a su sueldo base y a la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, integrantes de la CNTE se movilizan desde hace unos días en la Ciudad de México. Desde el pasado 1 de junio instalaron un plantón en la calle 20 de noviembre y ocuparon algunas de las estructuras colocadas para eventos relacionados con el Mundial de Futbol.

En su conferencia matutina, la presidenta insistió en que su gobierno está abierto al diálogo con los maestros, pero un asunto de presupuesto no se pueden cumplir las demandas.

Recordó que antes de los gobiernos de Morena, los incrementos a los salarios de los profesores eran mínimos, pero que se ha trabajado para mejorar sus condiciones laborales.

“El incremento salarial en el periodo del presidente López Obrador inició desde un 6% y terminó en un 10%. Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente, uno 10% y el otro 9% y evidentemente está determinado por presupuesto público”, dijo.

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En materia de pensiones, destacó que es complejo regresar al anterior sistema de pensiones por un asunto de presupuesto, sin embargo, recordó que en la administración anterior también se tomaron medidas para garantizar mejores ingresos al término de la vida laboral.

“Regresar a las pensiones como existía previamente a la reforma del 2007 requiere un presupuesto mayor. ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? crear el Fondo de Pensiones para el bienestar para garantizar que aquellos maestros y maestras o incluso trabajadores del sector privado que tienen su retiro a través del IMSS pudieran tener un retiro mucho mejor que corresponde al salario medio de 2024 y sus incrementos de acuerdo a la inflación”, dijo.

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La presidenta se manifestó en contra de las movilizaciones violentas, pero aseguró, que no caerán en provocaciones.

“Ellos lo que quieren es que haya represión, estas manifestaciones tienen que ver más con provocación, son solo algunos algunas personas que no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto, buscan provocar para que haya participación de la policía de la Ciudad de México y la jefa de gobierno pues les ha dado la instrucción, con la que estoy de acuerdo, de no caer en esa provocación”, refirió.

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Esta semana la presidenta también descartó reunirse personalmente con los integrantes de la Coordinadora, pues dijo que ya están siendo atendidos por los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado.

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