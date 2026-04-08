T-MEC, cooperación en seguridad y defensa de la soberanía, los retos de Velasco al frente de SRE

Coste señala que para entender su nombramiento, hay que pensar más ampliamente en la política exterior mexicana de este sexenio que básicamente ha sido "tener contento a Trump y hacer todo lo posible por renovar el T-MEC".

"Con esa mirada adquiere sentido el liderazgo de Velasco porque él es un buen operador en la relación bilateral y porque con Marcelo Ebrard, en Economía, hará mancuerna”, añade.

Roberto Velasco fue el hombre fuerte del excanciller Marcelo Ebrard. (Foto: Roberto Velasco Álvarez﻿/Facebook.)

Seguridad, el reto mayor

La Secretaría que recibe Velasco tiene en la agenda elevar la exigencia de investigación por la muerte de 14 connacionales en Estados Unidos en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

También están el litigio de armas y la petición de frenar el tráfico desde Estados Unidos, que ha incrementado la capacidad de fuego del crimen organizado en México y otro tema en la agenda es el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Pero para los analistas, la seguridad es el tema central en la relación con Donald Trump a quien aún le quedan tres años en la Casa Blanca.

“(El) gran reto es la seguridad nacional de México y obviamente vinculada a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sobre todo por la cuestión crimen organizado”, sostiene García.

La presencia de grupos criminales ha sido uno de los motivos por los que Estados Unidos ha endurecido los señalamientos contra México, ante los que Velasco, como subsecretario, ya ha tenido que fijar posturas.

En febrero pasado, Velasco negó que México “esté dirigido por cárteles”, luego de que la activista estadounidense de extrema derecha Laura Loomer afirmara que el operativo contra Nemesio Oseguera lo confirmaba.

“Con todo respeto, su publicación ignora los hechos. El gabinete de seguridad mexicano se centra en la seguridad pública y supervisa operaciones decisivas dirigidas a los líderes del crimen organizado. Sin embargo, usted alega que el gobierno está ‘dirigido por cárteles’. Esta contradicción es reveladora.

"Las comunicaciones del gobierno (mexicano) confirman que la información estadounidense complementó la misión. Esto pone de relieve la valiente labor de las fuerzas armadas mexicanas y la estrecha cooperación entre ambos gobiernos, respetando nuestra soberanía. La verdad habla por sí sola”, escribió Velasco en sus redes.

Respectfully, your post ignores facts. The Mexican Security Cabinet focuses on public safety and oversees decisive operations directed at organized crime leadership. Yet, you allege the government is ‘run by cartels.’ This contradiction is telling. Government communications… https://t.co/I3LvNQVGMI — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) February 22, 2026

Para lo analistas, la defensa de la soberanía que ha remarcado como una prioridad la presidenta Sheinbaum, no será sencilla para el canciller, por la explosividad política de Trump.

“No será un canciller firme en el sentido de plantarse en los Estados Unidos. Por el contrario, Velasco está pensando en ser un canciller para lograr atender todas las demandas de Washington sin que estas pasen ese rubicón que sería una intervención unilateral”, considera Coste.