T-MEC, cooperación en seguridad y defensa de la soberanía, los retos de Velasco al frente de SRE
A pesar de su juventud, la experiencia de Roberto Velasco en la relación con Estados Unidos está a su favor; expertos consideran que, bajo su dirección, la política exterior mexicana puede reactivarse.
Entre un ambiente de tensiones globales y un momento clave en la relación con Estados Unidos, Roberto Velascose perfila para ser ratificado por el Senado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con un reto central: reactivar el papel de México en el mundo.
Con siete años en la Cancillería, donde se ha concentrado en el comercio, la migración y la defensa de los mexicanos en suelo estadounidense, tendrá una misión central: mantener la estabilidad en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump al tiempo que reactiva el papel de México en el mundo.
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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, el funcionario de 38 años, será uno de los cancilleres más jóvenes que ha tenido México. Otro de ellos fue Bernardo Sepúlveda, quien tenía 41 años cuando fue nombrado por el entonces presidente Miguel de la Madrid.
Con cartas para encabezar la relación con EU
A pesar de su juventud, la experiencia que ha ganado en la relación con Estados Unidos está a su favor, en el actual contexto bilateral.
“Es importante conocer cómo funciona Washington y cómo se manejan los hilos del poder de los Estados Unidos, sobre todo, donde se toman las decisiones. Muy limitadamente los tenía De la Fuente y me parece que Roberto Velasco sí los tiene”, considera José Luis García, catedrático de la Universidad Iberoamericana, en Puebla.
Las tareas que tiene por delante son llevar a buen puerto la revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incrementar la cooperación en temas de seguridad y defender la soberanía de México ante las constantes advertencias de Trump de intervenir en territorio nacional.
Velasco consolidó su experiencia bilateral el sexenio pasado. Estuvo en las negociaciones con la administración de Trump en su primer mandato y en la agenda trilateral con Canadá. Conoce los entretelones de la relación con América del Norte.
La cercanía con Ebrard, actual secretario de Economía, también es vista como una ventaja estratégica ante el principal reto del país en materia económica: la revisión del T-MEC.
“Es el hombre de confianza de Marcelo Ebrard. Fue bajo su liderazgo en la Cancillería que Velasco creció, que se empezó a encargar muy de cerca de los asuntos de la relación bilateral con Estados Unidos. Ebrard le dio mucha confianza y él empezó a ser un operador muy importante en esta relación bilateral", explica Jacques Coste, historiador y analista político.
“El canciller Velasco tiene todas las credenciales para hacer un buen trabajo en lo que toca a la relación bilateral con Estados Unidos e incluso a la relación más amplia de América del Norte.
Coste señala que para entender su nombramiento, hay que pensar más ampliamente en la política exterior mexicana de este sexenio que básicamente ha sido "tener contento a Trump y hacer todo lo posible por renovar el T-MEC".
"Con esa mirada adquiere sentido el liderazgo de Velasco porque él es un buen operador en la relación bilateral y porque con Marcelo Ebrard, en Economía, hará mancuerna”, añade.
También están el litigio de armas y la petición de frenar el tráfico desde Estados Unidos, que ha incrementado la capacidad de fuego del crimen organizado en México y otro tema en la agenda es el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Pero para los analistas, la seguridad es el tema central en la relación con Donald Trump a quien aún le quedan tres años en la Casa Blanca.
“(El) gran reto es la seguridad nacional de México y obviamente vinculada a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sobre todo por la cuestión crimen organizado”, sostiene García.
La presencia de grupos criminales ha sido uno de los motivos por los que Estados Unidos ha endurecido los señalamientos contra México, ante los que Velasco, como subsecretario, ya ha tenido que fijar posturas.
En febrero pasado, Velasco negó que México “esté dirigido por cárteles”, luego de que la activista estadounidense de extrema derecha Laura Loomer afirmara que el operativo contra Nemesio Oseguera lo confirmaba.
“Con todo respeto, su publicación ignora los hechos. El gabinete de seguridad mexicano se centra en la seguridad pública y supervisa operaciones decisivas dirigidas a los líderes del crimen organizado. Sin embargo, usted alega que el gobierno está ‘dirigido por cárteles’. Esta contradicción es reveladora.
"Las comunicaciones del gobierno (mexicano) confirman que la información estadounidense complementó la misión. Esto pone de relieve la valiente labor de las fuerzas armadas mexicanas y la estrecha cooperación entre ambos gobiernos, respetando nuestra soberanía. La verdad habla por sí sola”, escribió Velasco en sus redes.
Respectfully, your post ignores facts. The Mexican Security Cabinet focuses on public safety and oversees decisive operations directed at organized crime leadership. Yet, you allege the government is ‘run by cartels.’ This contradiction is telling. Government communications… https://t.co/I3LvNQVGMI
Para lo analistas, la defensa de la soberanía que ha remarcado como una prioridad la presidenta Sheinbaum, no será sencilla para el canciller, por la explosividad política de Trump.
“No será un canciller firme en el sentido de plantarse en los Estados Unidos. Por el contrario, Velasco está pensando en ser un canciller para lograr atender todas las demandas de Washington sin que estas pasen ese rubicón que sería una intervención unilateral”, considera Coste.
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México debe voltear al mundo
Más allá de Estados Unidos, el relevo en la SRE abre la posibilidad de que México voltee a ver a otros países del mundo. Aunque el país vecino ocupa la prioridad en la agenda de política exterior, hay otros frentes abiertos que el nuevo canciller deberá tener en la mira.
La respuesta de México, que provino desde las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se orientó en descalificar al Comité y acusar al informe de "tendencioso", una respuesta que ha generado críticas.
Otro foco está en el papel de México en América Latina. El país enfrenta conflictos con naciones de la región, como el rompimiento de las relaciones con Perú, en noviembre pasado, tras la decisión de México de otorgar asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo.
En la relación de cooperación que ha tenidohistóricamente con Cuba, México cedió a la presión ejercida por Estados Unidos y pausó el envío de combustible a la isla, aunque ha mantenido la ayuda humanitaria.
Para los internacionalistas, México ha jugado un papel crucial para la integración regional al impulsar iniciativas como la Alianza del Pacífico y promover la cooperación regional. Sin embargo, en el contexto actual de tensiones entre Estados Unidos y China, el país debe aprovechar para diversificar sus lazos.
“Trump está exigiendo mucho de México para contener a China. Sin embargo, no está obteniendo nada a cambio, simplemente se lo están encareciendo sus materias primas, su maquinaria industrial, su proveeduría, las empresas mexicanas sin que ganen nada a cambio", dice Coste, quien advierte que la negociación con Estados Unidos debe tener un costo para su socio comercial.
El relevo también abre la oportunidad para que la SRE recupere el protagonismo que en otros momentos ha tenido, es difícil que, con Velasco, la institución y la política exterior de México se reposicionen en el mundo.
No es que Velasco no tenga el perfil, sino que la política exterior por la que ha optado México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: cerrarse ante el mundo.
"La SRE ha pasado de ser una de las secretarias más importantes del gobierno de México a ser una secretaría más. La política exterior en ambos gobiernos de Morena no ha sido una prioridad", dice Coste.
Para García, el lugar que México ha dejado de ocupar en el escenario internacional, bajo esta política de inacción, hoy está siendo ocupado por otras economías, como Brasil.
“De 50 años para acá, la política exterior de México ha pasado de una política exterior activa, a una reactiva a una inactiva, prácticamente no hacer nada, limitarse a responder. La política de México está a la defensiva, a solo responder”, plantea.
Un reto para el nuevo canciller debe ser que México esté abierto a lo internacional, a cooperar internacionalmente”,
Para su ratificación como secretario de Relaciones Exteriores, el Artículo 76 fracción II de la Constitución Política, establece que se requiere mayoría simple, es decir, la votación de la mitad de los legisladores presentes más uno, por lo que se prevé que este mismo miércoles pueda ser ratificado en el Pleno de la Cámara alta.
Esta mañana, en el @senadomexicano, el secretario designado de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo una reunión de trabajo con las y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión para escuchar de manera… pic.twitter.com/yr6NEx718G