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México

Santiago Nieto pedirá licencia como titular del IMPI; va por candidatura en Querétaro

Desde octubre de 2024, Santiago Nieto encabeza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). También fue titular de la UIF en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
dom 12 abril 2026 01:37 PM
santiago nieto
Santiago Nieto busca ser coordinador de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Aunque faltan meses para el inicio del proceso electoral, la carrera ya comenzó y ahora Santiago Nieto Castillo anunció que solicitará licencia como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para buscar la candidatura por Morena para el gobierno de Querétaro.

Durante una asamblea en San Juan del Río, Querétaro, el funcionario comentó que se separará de sus funciones para ser coordinador de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro, cargo que utiliza el partido guinda para elegir a sus aspirantes a las gubernaturas.

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“Hace unos días solicité una cita con el secretario particular de la presidenta para pedirle autorización a todo el partido y el movimiento y respondo para poder separarme de mi cargo del IMPI y poder venirme a Querétaro. Me interesa ser el coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, viene una preencuesta”, dijo Nieto Castillo.

En el mensaje que dio a simpatizantes de Morena, el titular del IMPI reafirmó su lealtad la ‘Cuarta Transformación’ y señaló la necesidad de consolidar el proyecto en el estado. Además, mencionó las necesidades que actualmente tiene el municipio, como infraestructura vial y el combate al uso irregular de recursos hídricos.

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Durante la reunión, en la que portaba una camisa donde se leía “Queretano soy señores”, el morenista comentó que la ‘4T’ busca consolidarse en el estado y garantizar los derechos sociales.

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Esta es la segunda vez que Nieto Castillo busca un cargo de elección popular. En 2024 quiso ser senador por Querétaro, pero su postulación desató polémica por las dudas que se generaron sobre su residencia. Al final compitió, pero perdió ante el Partido Acción Nacional (PAN).

Después su nombre empezó a sonar para la candidatura a gobernador de su estado natal y él reconoció su interés en marzo, pero hasta ahora señaló que sí buscará la candidatura.

Desde su nacimiento, Morena utiliza la figura de coordinadores de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación para adelantarse a la selección de candidatos a gobernadores y así tener mayor tiempo para las campañas.

El partido anunció que el 22 de junio seleccionará, con base a encuestas, a los coordinadores estatales de los 17 estados donde se elegirán a gobernadores, quienes más tarde se espera que se conviertan en candidatos. Varios morenistas ya comenzaron a levantar la mano.

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