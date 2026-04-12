Santiago Nieto pedirá licencia como titular del IMPI; va por candidatura en Querétaro

Aunque faltan meses para el inicio del proceso electoral, la carrera ya comenzó y ahora Santiago Nieto Castillo anunció que solicitará licencia como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para buscar la candidatura por Morena para el gobierno de Querétaro.
Durante una asamblea en San Juan del Río, Querétaro, el funcionario comentó que se separará de sus funciones para ser coordinador de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro, cargo que utiliza el partido guinda para elegir a sus aspirantes a las gubernaturas.