Santiago Nieto pedirá licencia como titular del IMPI; va por candidatura en Querétaro

“Hace unos días solicité una cita con el secretario particular de la presidenta para pedirle autorización a todo el partido y el movimiento y respondo para poder separarme de mi cargo del IMPI y poder venirme a Querétaro. Me interesa ser el coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, viene una preencuesta”, dijo Nieto Castillo.

En el mensaje que dio a simpatizantes de Morena, el titular del IMPI reafirmó su lealtad la ‘Cuarta Transformación’ y señaló la necesidad de consolidar el proyecto en el estado. Además, mencionó las necesidades que actualmente tiene el municipio, como infraestructura vial y el combate al uso irregular de recursos hídricos.

Durante la reunión, en la que portaba una camisa donde se leía “Queretano soy señores”, el morenista comentó que la ‘4T’ busca consolidarse en el estado y garantizar los derechos sociales.