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México

Taxco, la cuna de la plata asediada por la Familia Michoacana y por Los Tlacos

El pueblo mágico de 100,000 habitantes es territorio de disputa de organizaciones criminales como La Familia Michoacana y Los Tlacos señalados como perpetradores de violencia en la zona.
mar 14 abril 2026 04:28 PM
Templo Santa Prisca
Conocido por el templo de Santa Prisca, el municipio de Taxco también es un importante centro turístico que recibe anualmente cerca de 1 millón de visitantes. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Taxco de Alarcón, conocida como Capital Mundial de la Plata, está bajo el asedio de la Familia Michoacana y de Los Tlacos, dos organizaciones que en su disputa por el territorio y actividades criminales han provocado una ola de violencia a la localidad de poco más de 100,000 habitantes.

Famosa por la plata y por su arquitectura colonial española, Taxco fue el foco de atención en las últimas horas debido a que el clima de inseguridad, que se traduce en extorsión, secuestros y homicidios alcanzó, a la autoridad.

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Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto, fue secuestrado y horas después, su hijo y alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue reportado como desaparecido.

Arredondo fue interceptado el pasado sábado 11 de abril cuando transitaba sobre la carretera Taxco-Cuernavaca. Por su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

En la madrugada del lunes, el presidente municipal acudió a un sitio llamado Presa Alemán para negociar la libertad de su padre, sin embargo, fue detenido por presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana.

El alcalde y su padre habrían sido llevados a parajes entre los municipios de Pilcaya y Tetipac, en los límites del Estado de México, zona bajo el control de líderes de ese grupo criminal.

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Autoridades federales del Estado de México y Michoacán lograron el rescate del alcalde y de su padre en un operativo conjunto.

Este martes, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dio detalles del rescate y confirmó que detrás de la retención de ambos estaba La Familia Michoacana.

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Un pueblo mágico que es territorio clave para el trasiego

Desde el año 2002, Taxco fue nombrado como uno de los Pueblos Mágicos de México. Sus construcciones virreinales, las calles empedradas, la orfebrería de plata, y sus sitios turísticos como Grutas de Cacahuamilpa, las Pozas Azules de Atzala y el Templo de Santa Prisca atraen a alrededor de un millón de turistas cada año.

Taxco forma parte del Triángulo del Sol (junto con Acapulco e Ixtapa–Zihuatanejo) y es uno de los principales destinos turísticos de Guerrero, entidad que en 2026 se ubica como la quinta más violenta del país al concentrar 6.3% de los homicidios ocurridos entre enero y marzo.

La calidez del pueblo, cuya historia ha sido escrita en cantera y plata, no ha sido ajena a las organizaciones criminales, entre ellas La Familia Michoacana y Los Tlacos.

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Surgida en la década del año 2000, La Familia Michoacana es un grupo con fuerte presencia en Guerrero, así como Morelos y México. Con el paso de los años ha tenido múltiples escisiones hasta convertirse en lo que es actualmente La Nueva Familia Michoacana (LNFM), la cual fue declarada como organización terrorista por Estados Unidos.

El Departamento de Estado señaló que esta organización suele atacar a funcionarios del gobierno y aterrorizar comunidades enteras.

“Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”, dice en el comunicado en el que informó sobre la designación como terrorista.

En noviembre de 2022, el gobierno federal ubicó a José Ranulfo Zagal Maldonado, “El Rani” como líder de la “Familia Michoacana” en Taxco, aunque también se menciona como jefe de esa organización a su hijo Roberto Zagal alias 'El Pelón'.

La otra organización que causa violencia en Taxco son “Los Tlacos”. Se trata de una agrupación criminal que surgió en 2017 como brazo armado de la policía comunitaria general Heliodoro Castillo, encabezada por Onésimo “El Necho” Marquina y Javier Marquina Chapa.

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Ese grupo delictivo también es conocido como el Cártel de la Sierra y entre sus actividades delictivas está la venta, producción y trasiego de drogas.

En Taxco también se ha observado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual también es responsable de la violencia que afecta a la localidad. Sus constantes enfrentamientos con La Familia han incrementado la violencia.

El municipio lleva años sumergido en la violencia. En 2023 se reportó la desaparición de dos funcionarios y 10 trabajadores del aérea de limpieza del municipio.

También se ha registrado el incremento en cobros de piso a comerciantes y redes de transportistas, lo que incluso llevó a que al arranque de 2024, Taxco luciera como un pueblo fantasma, ya que se suspendieron clases, comercio y transporte.

La cuna de la plata

La reputación de Taxco es mundial. En esa localidad de 347 kilómetros cuadrados hay cientos de talleres se elaboran joyas artesanales de plata.

Un artesano de Taxco incluso cautivó hace unos meses a la reina Letizia de España.

En su visita al pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 realizada en España, Gilberto Trujillo, un artesano de Taxco conversó con la reina.

“Mi sentir fue muy emocionante, porque la verdad tuve la oportunidad de estar en el templete donde ellos (el rey Felipe y la reina Letizia, de España) se presentaron y platiqué como alrededor de cinco minutos con la reina”, compartió.

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De acuerdo con la Secretaría de Economía , durante 2024, las exportaciones fueron de 3.43 millones de dólares.

“Los productos con mayor nivel de exportaciones en 2024 fueron artículos de Joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso, bisutería y campanas, campanillas, gongos y artículos similares”, refiere.

Los principales destinos de exportaciones fueron Estados Unidos, Ecuador y Canadá.

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Taxco Violencia Guerrero

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