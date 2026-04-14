Surgida en la década del año 2000, La Familia Michoacana es un grupo con fuerte presencia en Guerrero, así como Morelos y México. Con el paso de los años ha tenido múltiples escisiones hasta convertirse en lo que es actualmente La Nueva Familia Michoacana (LNFM), la cual fue declarada como organización terrorista por Estados Unidos.

El Departamento de Estado señaló que esta organización suele atacar a funcionarios del gobierno y aterrorizar comunidades enteras.

“Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”, dice en el comunicado en el que informó sobre la designación como terrorista.

En noviembre de 2022, el gobierno federal ubicó a José Ranulfo Zagal Maldonado, “El Rani” como líder de la “Familia Michoacana” en Taxco, aunque también se menciona como jefe de esa organización a su hijo Roberto Zagal alias 'El Pelón'.

La otra organización que causa violencia en Taxco son “Los Tlacos”. Se trata de una agrupación criminal que surgió en 2017 como brazo armado de la policía comunitaria general Heliodoro Castillo, encabezada por Onésimo “El Necho” Marquina y Javier Marquina Chapa.

Ese grupo delictivo también es conocido como el Cártel de la Sierra y entre sus actividades delictivas está la venta, producción y trasiego de drogas.

En Taxco también se ha observado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual también es responsable de la violencia que afecta a la localidad. Sus constantes enfrentamientos con La Familia han incrementado la violencia.

El municipio lleva años sumergido en la violencia. En 2023 se reportó la desaparición de dos funcionarios y 10 trabajadores del aérea de limpieza del municipio.

También se ha registrado el incremento en cobros de piso a comerciantes y redes de transportistas, lo que incluso llevó a que al arranque de 2024, Taxco luciera como un pueblo fantasma, ya que se suspendieron clases, comercio y transporte.