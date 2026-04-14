La desaparición del alcalde de Taxco y su padre está vinculada a La Familia Michoacana

“El día de ayer, tras un operativo federal coordinado con el Estado de México y con el Gobierno de Guerrero, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional , de la Secretaría de Marina , también de un helicóptero del Gobierno de Guerrero y del Gobierno del Estado de México, fueron localizados el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril”, explico.

De acuerdo con el secretario, a través de labores de inteligencia, se identificó el desplazamiento del alcalde y su padre hacia el Estado de México, entidad donde fueron ubicados.

“Como parte de estas acciones se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México ”, detalló.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

Tanto el alcalde como su padre fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, en donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

Al preguntarle qué grupo delictivo está detrás de la desaparición del alcalde y su padre, Harfuch confirmó que hay indicios de que es La Familia Michoacana. “Todo indica que es a La Familia”, comentó.

Este grupo delictivo tiene actividades en Michoacán, pero también en entidades como Guerrero, Morelos y el Estado de México.