Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

La desaparición del alcalde de Taxco y su padre está vinculada a La Familia Michoacana

El secretario de Seguridad detalló que, a través de labores de inteligencia, se identificó el posible desplazamiento del alcalde y su padre hacia el Estado de México, donde fueron localizados.
mar 14 abril 2026 10:00 AM
harfuch
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que continúan las investigaciones para dar con los responsables de la desaparición del alcalde y su padre. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

El secretario de Seguridad Pública , Omar García Harfuch, informó que detrás de las desapariciones del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega padre, Juan Vega Arredondo, está el grupo delictivo La Familia Michoacana, una organización que en febrero de 2025 fue designada como Organización Terrorista Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

En la conferencia matutina de este martes, el secretario explicó que para la localización del alcalde y su padre se realizó un operativo entre autoridades de Guerrero y el Estado de México.

Publicidad

“El día de ayer, tras un operativo federal coordinado con el Estado de México y con el Gobierno de Guerrero, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional , de la Secretaría de Marina , también de un helicóptero del Gobierno de Guerrero y del Gobierno del Estado de México, fueron localizados el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril”, explico.

De acuerdo con el secretario, a través de labores de inteligencia, se identificó el desplazamiento del alcalde y su padre hacia el Estado de México, entidad donde fueron ubicados.

“Como parte de estas acciones se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México ”, detalló.

Tanto el alcalde como su padre fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, en donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

Conoce más:

unnamed (6).png
Estados

Guerrero: el alcalde de Taxco y su padre son localizados con vida tras secuestro

Al preguntarle qué grupo delictivo está detrás de la desaparición del alcalde y su padre, Harfuch confirmó que hay indicios de que es La Familia Michoacana. “Todo indica que es a La Familia”, comentó.

Este grupo delictivo tiene actividades en Michoacán, pero también en entidades como Guerrero, Morelos y el Estado de México.

Publicidad

El Departamento de Estado de Estados Unidos la describe como una organización que usa la violencia para aterrorizar comunidades.

“Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”, dice la tarjeta informativa en la que se comunicó la designación como FTO.

Te puede interesar:

México

EU designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

De acuerdo con Harfuch, tras la localización del alcalde y su padre, continúan con las investigaciones. “Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos”, comentó.

Publicidad

Tags

Michoacán conferencia mañanera Omar García Harfuch

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad