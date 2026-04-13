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Estados

Guerrero: el alcalde de Taxco y su padre son localizados con vida tras secuestro

La Secretaría de la Defensa (Defensa) desplegó cientos de elementos en Taxco y sus inmediaciones para hallar al alcalde y a su padre.
lun 13 abril 2026 03:36 PM
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Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, Guerrero, fue localizado con vida después de que autoridades desplegaran un mega operativo para hallarlo a él y a su padre.

Vega Carranza buscaba a Juan Vega Arredondo, su papá, quien fue secuestrado hace unos días en el municipio guerrerense.

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El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que la desaparición ocurrió en las últimas horas en el municipio platero.

Presuntos miembros de la Familia Michoacana serían los responsables de ambas privaciones ilegales de la libertad.

La Secretaría de la Defensa (Defensa) desplegó cientos de elementos en Taxco y sus inmediaciones para hallar al alcalde y a su padre.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, confirmó que el alcalde y su papá fueron hallados con vida.

Los agentes utilizaron helicópteros y equipos artillados para el operativo de búsqueda.

Taxco, Guerrero, es famoso por la producción y distribución de artículos de plata. Además, es uno de los principales centros turísticos del estado.

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Taxco Guerrero Violencia

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