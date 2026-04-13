Guerrero: el alcalde de Taxco y su padre son localizados con vida tras secuestro

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que la desaparición ocurrió en las últimas horas en el municipio platero.

Presuntos miembros de la Familia Michoacana serían los responsables de ambas privaciones ilegales de la libertad.

La Secretaría de la Defensa (Defensa) desplegó cientos de elementos en Taxco y sus inmediaciones para hallar al alcalde y a su padre.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, confirmó que el alcalde y su papá fueron hallados con vida.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

Los agentes utilizaron helicópteros y equipos artillados para el operativo de búsqueda.

Taxco, Guerrero, es famoso por la producción y distribución de artículos de plata. Además, es uno de los principales centros turísticos del estado.