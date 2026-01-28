Él es Gilberto Trujillo, el artesano de Taxco que cautivó a la reina Letizia de España
El artesano de Taxco fue parte del grupo de comunidades originaras que estuvo con los reyes españoles Felipe y Letizia en el marco de FITUR 2026, acto que abrió la puerta para un nuevo acercamiento entre España y México.
Entre golpes de martillo en un taller familiar de plata en Taxco, Gilberto Trujillo aprendió un oficio que creía destinado a los turistas en Guerrero. Jamás imaginó que esa misma plata lo llevaría a cruzar el Atlántico para terminar en Madrid conversando, frente a frente, con la reina Letizia de España.
Con las manos acostumbradas a moldear el metal desde los 13 años, el artesano guerrerense se convirtió, casi sin proponérselo, en el personaje más significativos de la visita que la semana pasada hicieron los reyes de España, Felipe y Letizia al pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.
Gilberto fue parte del grupo de la comunidades originarias mexicanas que recibieron a los reyes junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y al embajador Quirino Ordaz, acto que en México fue percibido como un "símbolo" o "señal" de buena voluntad para comenzar a restablecer las relaciones, luego de los desencuentros y perdón pedidos por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador a España por los agravios causados durante La Conquista.
“Mi sentir fue muy emocionante, porque la verdad tuve la oportunidad de estar en el templete donde ellos (el rey Felipe y la reina Leticia, de España) se presentaron y platiqué como alrededor de cinco minutos con la reina”, relató en entrevista, quien platicó que su sorpresa fue doble cuando ella misma le pidió una foto.
Trujillo creció entre martillos, limas y plata. Su taller contó, siempre ha estado a unos pasos de la cocina familiar, como ocurre con la mayoría de los artesanos plateros del municipio.
“En Taxco somos artesanos prácticamente de nacimiento. Desde que nacemos, nacemos con un martillo. Empezamos jugando con las herramientas del taller”, relató en desde el pabellón de Guerrero en Fitur, donde ofrecía a la venta anillos, aretes, pulseras y dijes de plata.
Treinta años después de comenzar a trabajar la orfebrería, a sus 45 años, ese oficio heredado lo llevó por primera vez fuera de México y, sin esperarlo, a vivir un encuentro que marcaría su vida.
“Es la primera vez que salgo de México. Nunca había viajado a otro país”, dijo. “Entonces que mi primer viaje sea así… la verdad siento que tengo mucha suerte y estoy muy contento”.
La conversación
Durante su platica con la reina Letizia, Trujillo habló de su origen y de su trabajo. “Me preguntó de dónde venía, qué hacía. Le dije que era de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que yo era artesano orfebre, que hago piezas de joyería. Me empezó a preguntar cómo realizaba las piezas, si llevaba joyería de la que fabricaba”, narró.
Aunque en el evento no le permitieron llevar artesanías, la reina mostró interés genuino y le pidió que en otra ocasión le mostrara su trabajo. “Sentí que fue muy humana. Fue saludando a cada artesano y conmigo se quedó más de cinco minutos”, relató.
“Le dije que era mi primera vez en Europa y me respondió que en otra ocasión le mostraría mi trabajo. Eso para mí es como un sueño”, insistió.
“Ella misma me pidió una foto. Para mí fue algo que nunca me había imaginado”.
Gilberto Trujillo, artesano platero de Taxco.
La presencia de Trujillo en Fitur no fue fortuita, el mismo contó que hubo una selección de artesanos en México, en la que tuvo varias pláticas con el sector federal y de Guerrero.
“Hubo muchas personas atrás de este sueño, que confiaron en mí”, dijo el artesano, quien con orgullo representó a Taxco.
Trujillo se define como artesano orfebre con tres décadas de experiencia. Las técnicas que trabaja son calado, cartoneado y repujado.
Cada pieza que Trijullo elabora resaltó, requiere tiempo y paciencia. “Me tardo alrededor de un día, día y medio en hacer una sola pieza”, explicó, en contraste con la plata comercial que domina el mercado.
Sobre el apoyo institucional, el artesano reconoce que existen algunas avances, aunque también pendientes. “Yo les decía: nos tienen que dar exposición, porque es muy difícil que un artesano como yo pueda dar este salto”, afirmó.
“Estos espacios antes eran para grandes empresas o platerías con poder económico. En mi caso, yo no puedo pagar un viaje así”, apuntó.
Gilberto Trujillo dijo que recibió apoyo para hospedaje, pero el boleto de avión lo cubrió con sus propios recursos, por lo que insistió, “todavía falta que se expanda más el apoyo para darnos más oportunidades... No solo que venga la gran empresa, sino que se acerquen más a los artesanos”, apuntó.
Pero para Trujillo, representar a Taxco en Fitur fue motivo de orgullo. “Hay muchos artesanos mejores que yo, con una calidad impresionante. Ellos también deberían tener estas oportunidades, este foco, para que el mundo nos vea”, dijo.
La relación entre México y España ha estado marcada en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de una disculpa por los agravios cometidos durante La Conquista.
En ese escenario, la presencia de artesanos y pueblos originarios en Fitur funcionó como un espacio alterno de diálogo, donde la historia no se debatió desde la confrontación política, sino desde la cultura viva y el trabajo artesanal mexicano.
La participación de México en Fitur 2026 ha sido catalogada como histórica y es que el país acudió como "País Invitado" a la 46ª edición de la feria, celebrada del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, con el pabellón más grande y más visitado de las Américas; con una superficie de 1,800 metros cuadrados, la presencia de los 32 estados y la participación de 1,500 expositores.
“México llegó a Fitur 2026 con una sola voz y un objetivo claro: posicionarnos como potencia turística global”, afirmó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, al cierre del evento, que registró más de 155,000 visitantes profesionales en sus primeros tres días y reunió a una delegación de más de 800 representantes entre autoridades, empresarios y sectores productivos.
Más allá de los anuncios de conectividad aérea, inversiones hoteleras y acuerdos financieros, la Fitur 2026 destacó además por la fuerte presencia cultural y comunitaria de México, en donde también por primera vez, una obra wixárika fue exhibida en la Puerta del Sol. Se trató de una réplica del "Oso y el Madroño" escultura característica de Madrid que fue realizada por el maestro César Menchaca con más de 6 millones de chaquiras.
Además y se instaló la "Ventana México", un espacio dedicado a la exhibición y venta de artesanías de los pueblos originarios en coordinación con Fonart en plena avenida Serrano, donde se encuentran las grandes firmas de diseñadores.
Además, los pueblos originarios destacaron también por su participación activa en la inauguración y en diversas actividades, posicionando al turismo comunitario como eje estratégico de la política turística nacional.