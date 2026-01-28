Él es Gilberto Trujillo, el artesano de Taxco que cautivó a la reina Letizia de España

“Mi sentir fue muy emocionante, porque la verdad tuve la oportunidad de estar en el templete donde ellos (el rey Felipe y la reina Leticia, de España) se presentaron y platiqué como alrededor de cinco minutos con la reina”, relató en entrevista, quien platicó que su sorpresa fue doble cuando ella misma le pidió una foto.

Gilberto Trujillo, artesano platero de Taxco de Alarcón, conversa con la reina Letizia durante la inauguración de FITUR 2026 en Madrid. (Foto: Especial)

Trujillo creció entre martillos, limas y plata. Su taller contó, siempre ha estado a unos pasos de la cocina familiar, como ocurre con la mayoría de los artesanos plateros del municipio.

“En Taxco somos artesanos prácticamente de nacimiento. Desde que nacemos, nacemos con un martillo. Empezamos jugando con las herramientas del taller”, relató en desde el pabellón de Guerrero en Fitur, donde ofrecía a la venta anillos, aretes, pulseras y dijes de plata.

Treinta años después de comenzar a trabajar la orfebrería, a sus 45 años, ese oficio heredado lo llevó por primera vez fuera de México y, sin esperarlo, a vivir un encuentro que marcaría su vida.

“Es la primera vez que salgo de México. Nunca había viajado a otro país”, dijo. “Entonces que mi primer viaje sea así… la verdad siento que tengo mucha suerte y estoy muy contento”.

La conversación

Durante su platica con la reina Letizia, Trujillo habló de su origen y de su trabajo. “Me preguntó de dónde venía, qué hacía. Le dije que era de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que yo era artesano orfebre, que hago piezas de joyería. Me empezó a preguntar cómo realizaba las piezas, si llevaba joyería de la que fabricaba”, narró.

Aunque en el evento no le permitieron llevar artesanías, la reina mostró interés genuino y le pidió que en otra ocasión le mostrara su trabajo. “Sentí que fue muy humana. Fue saludando a cada artesano y conmigo se quedó más de cinco minutos”, relató.

“Le dije que era mi primera vez en Europa y me respondió que en otra ocasión le mostraría mi trabajo. Eso para mí es como un sueño”, insistió.

“Ella misma me pidió una foto. Para mí fue algo que nunca me había imaginado”. Gilberto Trujillo, artesano platero de Taxco.

La presencia de Trujillo en Fitur no fue fortuita, el mismo contó que hubo una selección de artesanos en México, en la que tuvo varias pláticas con el sector federal y de Guerrero.

“Hubo muchas personas atrás de este sueño, que confiaron en mí”, dijo el artesano, quien con orgullo representó a Taxco.

Trujillo se define como artesano orfebre con tres décadas de experiencia. Las técnicas que trabaja son calado, cartoneado y repujado.