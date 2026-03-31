Sheinbaum: autoridades determinarán si Grecia Quiroz sufrió violencia política en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que le corresponde a la autoridad determinar si la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sufrió violencia política cuando asistió al Senado de la República y un grupo de legisladores morenistas gritaron consignas a favor del michoacano Raúl Morón.
“Hay que ser solidario con ella por la situación que vive, que ha vivido, por un lado; por otro, son los temas más políticos que tiene que ver con la disputa política permanente que hay y más ahora que se viene el periodo electoral. Si esto es violencia política de género o no, ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes”, dijo este martes.