Sheinbaum: autoridades determinarán si Grecia Quiroz sufrió violencia política en el Senado

Sheinbaum pidió distinguir entre la solidaridad y la contienda política por Michoacán.

“Son dos temas distintos. Nuestra solidaridad siempre con Grecia, nuestro apoyo, todo el apoyo que necesite por la condición en la que vive y además porque es nuestra responsabilidad de apoyar a Uruapan. Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado, la Cámara de Diputados , pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí”, indicó.

Por invitación del senador Emanuel Reyes Carmona, la alcaldesa Grecia Quiroz acudió el pasado miércoles al Senado de la República. Minutos después de ser presentada, algunos morenistas comenzaron a gritar “¡Morón! ¡Morón!”, en respaldo al senador morenista Raúl Morón, a quien Grecia Quiroz pidió investigar hace unas semanas como uno de los presuntos responsables del asesinato de su esposo.

En respuesta, Quiroz consideró que los gritos de los morenistas son su forma de hacer política.

“Pues quizá ellos, queriendo en su forma de hacer la política como saben hacerla, pues puede ser que sea por quererme incomodar o por quererme hacer sentir mal, la realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él”, dijo en el Senado.