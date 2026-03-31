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Sheinbaum: autoridades determinarán si Grecia Quiroz sufrió violencia política en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió separar la solidaridad hacia la alcaldesa Grecia Quiroz, tras el asesinato de su esposo, de los asuntos políticos.
mar 31 marzo 2026 11:25 AM
grecia quiroz en el senado
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió solidaridad con Grecia Quiroz, cuyo su esposo, Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre pasado. (Fotos: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que le corresponde a la autoridad determinar si la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sufrió violencia política cuando asistió al Senado de la República y un grupo de legisladores morenistas gritaron consignas a favor del michoacano Raúl Morón.

“Hay que ser solidario con ella por la situación que vive, que ha vivido, por un lado; por otro, son los temas más políticos que tiene que ver con la disputa política permanente que hay y más ahora que se viene el periodo electoral. Si esto es violencia política de género o no, ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes”, dijo este martes.

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Sheinbaum pidió distinguir entre la solidaridad y la contienda política por Michoacán.

“Son dos temas distintos. Nuestra solidaridad siempre con Grecia, nuestro apoyo, todo el apoyo que necesite por la condición en la que vive y además porque es nuestra responsabilidad de apoyar a Uruapan. Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado, la Cámara de Diputados , pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí”, indicó.

Por invitación del senador Emanuel Reyes Carmona, la alcaldesa Grecia Quiroz acudió el pasado miércoles al Senado de la República. Minutos después de ser presentada, algunos morenistas comenzaron a gritar “¡Morón! ¡Morón!”, en respaldo al senador morenista Raúl Morón, a quien Grecia Quiroz pidió investigar hace unas semanas como uno de los presuntos responsables del asesinato de su esposo.

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En respuesta, Quiroz consideró que los gritos de los morenistas son su forma de hacer política.

“Pues quizá ellos, queriendo en su forma de hacer la política como saben hacerla, pues puede ser que sea por quererme incomodar o por quererme hacer sentir mal, la realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él”, dijo en el Senado.

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En su mañanera, la mandataria federal afirmó que su gobierno apoya a Uruapan y a su población en lo que se requiera, luego de que en noviembre de 2025 el entonces presidente municipal, Carlos Manzo, fue asesinado .

Sheinbaum consideró que entre más se acerque el proceso electoral del 2027 más politización habrá en el ambiente. “Mientras más nos acerquemos al 27, más pues politizado va a estar todo”, comentó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Michoacán

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