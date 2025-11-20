Grecia Quiroz: “Pedí a Sheinbaum investigar a morenistas por homicidio de Manzo”

Integrantes del Movimiento del Sombrero han señalado a Leonel Godoy, diputado federal de Morena; Raúl Morón, exalcalde de Morelia, e Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, como presuntos responsables intelectuales del crimen.

Quiroz aseguró ante Adela Micha que la presidenta Claudia Sheinbaum le prometió no encubrir a nadie en las investigaciones.

Carlos Manzo solicitó varias veces reunirse con la mandataria para explicarle lo que ocurría con la violencia en Uruapan. Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió.

Al respecto, Sheinbaum habría dicho a Quiroz que sí sintió remordimiento.

“Ella me dijo que por un momento se le vino a la cabeza un remordimiento de por qué no lo había recibido (a Manzo). Dijo: ‘Soy un ser humano y pues no te voy a mentir... Só pasó por mi cabeza ese remordimiento de por qué no lo recibí’”, contó Grecia.

Quiroz asumió el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan unos días después del homicidio de Carlos Manzo, quien fue atacado durante un evento por el Día de Muertos.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aseguró que hasta el momento no existía alguna evidencia que vincule a los políticos señalados por participar en el crimen.

El funcionario federal, sin embargo, dijo que si las investigaciones llegan a apuntar a algún servidor público, se procederá en su contra.

Harfuch también informó que Ramón Ángel Álvarez, alias “El R1”, señalado como hombre cercano a Nemesio Oseguera ''El Mencho'', es la persona que ordenó matar a Carlos Manzo. Autoridades ya buscan al sujeto.