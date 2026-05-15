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Salida de Víctor Rodríguez de Pemex no estuvo relacionada con derrame, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que cuando se incorporó a su gabinete ampliado, el exdirector de Pemex le planteó que no quería estar los seis años al frente de la petrolera.
vie 15 mayo 2026 09:35 AM
Mañanera Energía
Víctor Rodríguez dejó la dirección de Pemex. (foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la salida de Víctor Rodríguez de la dirección de Pemex no estuvo relacionada con el derrame de petróleo en el Golfo de México y explicó que él solo había aceptado acompañarla en su gobierno durante el primer año, pero se quedó un poco más.

“No tiene que ver con eso… cuando gané la Presidencia, que por cierto van a ser dos años ya del triunfo de la Presidencia, lo invité, le dije ‘ayúdame, incorpórate’, porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad, es digamos el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México. Me dijo ‘sí, pero soy académico y quisiera ayudarte un tiempo, no me quiero quedar los 6 años”, contó la presidenta.

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Este jueves, la presidenta Sheinbaum anunció que Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de Pemex, asumirá la dirección general en sustitución de Víctor Rodríguez.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque es el compromiso que yo hice con él. Ha hecho un trabajo sobresaliente”, dijo la mandataria federal.

En su conferencia de este viernes, la presidenta explicó que Rodríguez, le había planteado que estaría solo un año al frente de la petrolera, pero se quedó poco más de año y medio.

“Después me dijo ese ya quiero regresar a la academia y entonces le dije ‘quédate con nosotros ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias que es parte de Comisión Federal de Electricidad?’ y aceptó”, comentó.

La salida de Rodríguez es otro de los cambios que se da en el gabinete de la presidenta Sheinbaum y que se suman a la de Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, Ariadna Montiel de Bienestar, Citlalli Hernández de Mujeres y otras más en el gabinete ampliado.

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En Pemex, el cambio ocurre cuando la petrolera enfrenta presiones financieras por su elevado nivel de deuda, rezagos en pagos a proveedores y la necesidad de estabilizar su producción de crudo.

La mandataria federal afirmó que con Víctor Rodríguez, Pemex tuvo varios logros, bajó la deuda de Pemex en 20,000 millones de dólares.

“Esto es un trabajo en conjunto entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Energía no es cualquier cosa generar esta condición para poder darle mayor viabilidad financiera a la empresa”, dijo.

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También aseguró que se resolvió un problema de pago a proveedores en el que se tenía un rezago importante.

Entre los retos para la petrolera, destacó está consolidar la producción Pemex, invertir en exploración de nuevos campos, para lo cual, dijo, se busca hacer una alianza con Petrobras. “Petrobras tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil que nos interesan muchísimo que podamos compartirlos. Entonces exploración y producción para su meta de 1.8 millones de barriles diarios”, dijo.

Descarta renuncia de Delgado

Ante las versiones de que Mario Delgado pudiera dejar la Secretaría de Educación Pública, la presidenta Sheinbaum negó una próxima salida.

“No, de hecho ahorita vamos con él a la reunión”, dijo previo a la celebración del Día del Maestro en el edificio administrativo de la SEP.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Pemex

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