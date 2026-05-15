Salida de Víctor Rodríguez de Pemex no estuvo relacionada con derrame, dice Sheinbaum

Este jueves, la presidenta Sheinbaum anunció que Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de Pemex, asumirá la dirección general en sustitución de Víctor Rodríguez.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque es el compromiso que yo hice con él. Ha hecho un trabajo sobresaliente”, dijo la mandataria federal.

En su conferencia de este viernes, la presidenta explicó que Rodríguez, le había planteado que estaría solo un año al frente de la petrolera, pero se quedó poco más de año y medio.

“Después me dijo ese ya quiero regresar a la academia y entonces le dije ‘quédate con nosotros ¿por qué no te vas al Instituto de Energías Limpias que es parte de Comisión Federal de Electricidad?’ y aceptó”, comentó.

La salida de Rodríguez es otro de los cambios que se da en el gabinete de la presidenta Sheinbaum y que se suman a la de Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, Ariadna Montiel de Bienestar, Citlalli Hernández de Mujeres y otras más en el gabinete ampliado.

En Pemex, el cambio ocurre cuando la petrolera enfrenta presiones financieras por su elevado nivel de deuda, rezagos en pagos a proveedores y la necesidad de estabilizar su producción de crudo.

La mandataria federal afirmó que con Víctor Rodríguez, Pemex tuvo varios logros, bajó la deuda de Pemex en 20,000 millones de dólares.

“Esto es un trabajo en conjunto entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Energía no es cualquier cosa generar esta condición para poder darle mayor viabilidad financiera a la empresa”, dijo.