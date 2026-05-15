Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas de Rubén Rocha: “No tenía conocimiento y no lo pregunté

Este viernes se difundió que la UIF congeló cuentas del gobernador con licencia, sus hijos y los otros nueve políticos que fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos, pero hasta ahora la UIF no lo ha confirmado ni descartado.

Además del gobernador, los acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra exvicefiscal general; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado del estado.

Además Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

De acuerdo con la presidenta, si la UIF encuentra alguna irregularidad procede al congelamiento de cuentas.

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF. Si encuentra alguna irregularidad pues procede entonces que pueda informar en su momento”, dijo.