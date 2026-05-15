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Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas de Rubén Rocha: “No tenía conocimiento y no lo pregunté

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecta alguna irregularidad procede al congelamiento de cuentas, por lo que pidió que informen al respecto.
vie 15 mayo 2026 10:38 AM
sheinbaum pide a la uif informar sobre congelamiento de cuentas ruben rocha.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconoce si la UIF congeló cuentas al gobernador con licencia y a otros políticos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheibaum aseguró que desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté. No tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”, dijo la presidenta.

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Este viernes se difundió que la UIF congeló cuentas del gobernador con licencia, sus hijos y los otros nueve políticos que fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos, pero hasta ahora la UIF no lo ha confirmado ni descartado.

Además del gobernador, los acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra exvicefiscal general; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado del estado.

Además Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

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De acuerdo con la presidenta, si la UIF encuentra alguna irregularidad procede al congelamiento de cuentas.

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF. Si encuentra alguna irregularidad pues procede entonces que pueda informar en su momento”, dijo.

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El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, acusó que el gobernador con licencia dio protección a una facción del Cártel de Sinaloa, a "Los Chapitos".

"Tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con 'Los Chapitos', en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que 'los Chapitos' operaran con impunidad en Sinaloa", dice la acusación.

Rubén Rocha pidió licencia para separarse del cargo y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el gobierno de Estados Unidos envíen pruebas de sus acusaciones para proceder a la detención con fines de extradición que solicitó el gobierno de Estados Unidos.

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