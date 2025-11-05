Sheinbaum ofrece apoyo a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ofreció apoyo a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, quien era el alcalde de Uruapan hasta su asesinato el sábado pasado, y comentó que durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional se exigió justicia.
“Recibí a la esposa de Carlos Manzo, a su hermano y a un equipo cercano. Estuvo presente el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y Lázaro Cárdenas y platicamos. Evidentemente ellos, con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia por el asesinato, homicidio del presidente municipal Carlos Manzo”, detalló.