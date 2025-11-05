Sheinbaum ofrece apoyo a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo

Alrededor de las 14:00 horas, Quiroz llegó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta. La viuda del alcalde arribó escoltada por elementos de la Guardia Nacional.

Sobre su reunión, la presidenta informó que le ofreció apoyo a quien será la alcaldesa de Uruapán tras el homicidio de su esposo.

“También platicamos hacia adelante, ya va a ser la presidenta municipal de Uruapán. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapán en este marco general del Plan Michoacán por la paz y la justicia”, indicó.

Sobre el plan que su gobierno prepara para atender Michoacán, la mandataria informó que el próximo viernes tendrán un primer borrador para que se presente la próxima semana su contenido.

“Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad en Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, comentó.