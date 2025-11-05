Publicidad

presidencia

Sheinbaum ofrece apoyo a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Plan para Michoacán sea similar a los proyectos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para atender la situación en el estado.
mié 05 noviembre 2025 09:48 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante la reunión se pidió justicia por el homicidio de Carlos Manzo. (Foto: Henry Romero/Reuters)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ofreció apoyo a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, quien era el alcalde de Uruapan hasta su asesinato el sábado pasado, y comentó que durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional se exigió justicia.

“Recibí a la esposa de Carlos Manzo, a su hermano y a un equipo cercano. Estuvo presente el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y Lázaro Cárdenas y platicamos. Evidentemente ellos, con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia por el asesinato, homicidio del presidente municipal Carlos Manzo”, detalló.

Alrededor de las 14:00 horas, Quiroz llegó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta. La viuda del alcalde arribó escoltada por elementos de la Guardia Nacional.

Sobre su reunión, la presidenta informó que le ofreció apoyo a quien será la alcaldesa de Uruapán tras el homicidio de su esposo.

“También platicamos hacia adelante, ya va a ser la presidenta municipal de Uruapán. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapán en este marco general del Plan Michoacán por la paz y la justicia”, indicó.

Sobre el plan que su gobierno prepara para atender Michoacán, la mandataria informó que el próximo viernes tendrán un primer borrador para que se presente la próxima semana su contenido.

“Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad en Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, comentó.

La presidenta rechazó que la estrategia para atender Michoacán sea algo similar a lo que se hizo antes.

“Ayer decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón y no, no tiene nada que ver”, aseguró.

La mandataria comentó que su propuesta no busca regresar la “guerra contra el narcotráfico”, sino reforzar la seguridad mediante inteligencia, pero también se prevé desarrollo económico.

“Es un plan integral para poder atender desde las causas hasta la seguridad y no tiene que ver ni con la militarización ni con armar a nadie, sino con un plan integral”, añadió.

