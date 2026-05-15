En medio de tensiones, Sheinbaum y Trump conversan sobre seguridad y comercio

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

La llamada ocurre luego de la polémica por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo de Chihuahua, las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más de vínculos con el narcotráfico y los señalamientos de Trump de que en México gobiernan los cárteles.

A lo compleja que ha sido la relación entre México y Estados Unidos por las constantes advertencias de imponer aranceles y la presión para dar resultados en el combate al fentanilo, las últimas semanas se han sumado episodios que incrementaron la tensión.

A mediados de abril, el gobierno de la presidenta Sheinbaum aseguró que desconocía que en un operativo que se realizó para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas participaron dos elementos de la CIA.

Su gobierno envió una nota de extrañamiento por la presencia de agentes de la CIA en el operativo, el cual, pudo haber sido violatorio de la Constitución.