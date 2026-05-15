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En medio de tensiones, Sheinbaum y Trump conversan sobre seguridad y comercio

La llamada entre ambos mandatarios ocurre cuando la relación bilateral está marcada por la tensión a causa de señalamientos de que el narco gobierna México y acusaciones contra políticos.
vie 15 mayo 2026 10:45 AM
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La llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump ocurre en medio de las tensiones en materia de seguridad. (Foto: Presidencia de México.)

En medio de las tensiones entre México y Estados Unidos a causa de la seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump, con quien conversó sobre seguridad y comercio.

"Tuve una conversación cordial y excelente con el presidente Trump, en la que reafirmamos el trabajo que estamos realizando en materia de seguridad y las negociaciones comerciales. Acordamos volver a hablar y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, próximamente, visitarán nuestro país", informó.

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La llamada ocurre luego de la polémica por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo de Chihuahua, las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más de vínculos con el narcotráfico y los señalamientos de Trump de que en México gobiernan los cárteles.

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A lo compleja que ha sido la relación entre México y Estados Unidos por las constantes advertencias de imponer aranceles y la presión para dar resultados en el combate al fentanilo, las últimas semanas se han sumado episodios que incrementaron la tensión.

A mediados de abril, el gobierno de la presidenta Sheinbaum aseguró que desconocía que en un operativo que se realizó para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas participaron dos elementos de la CIA.

Su gobierno envió una nota de extrañamiento por la presencia de agentes de la CIA en el operativo, el cual, pudo haber sido violatorio de la Constitución.

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Antes de finalizar el mes, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y a otros nueve políticos más de delitos relacionados con el narcotráfico y armas.

Además pidió la detención con fines de extradición de los 10 mexicanos, pero el gobierno de la presidenta Sheinbaum no ha procedido debido a que, dijo, no enviaron las pruebas.

Días después, Trump acusó que México está gobernado por los cárteles y dijo que si no actúa el gobierno mexicano, lo harán las autoridades estadounidenses.

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", aseguró.

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En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum ha aclarado que su gobierno no busca vulnerar la relación con Estados Unidos, pero debe defender la soberanía.

"Nosotros no queremos, ni debemos, vulnerar la relación con Estados Unidos, pero tenemos que defender siempre la soberanía. Y la soberanía, de acuerdo con el 39 constitucional, reside en el pueblo, siempre cerca del pueblo", dijo.

Hace una semana, la presidenta había anunciado que buscaría una llamada con Trump, aunque aclaró que la comunicación entre ambos gobiernos es constante.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Seguridad

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