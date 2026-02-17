Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Grecia Quiroz denuncia a Leonel Godoy y Raúl Morón por homicidio de Carlos Manzo

Grecia Quiroz ha dicho que para Leonel Godoy y Raúl Morón, de Morena, Manzo representaba una amenaza por su supuesto crecimiento en encuestas rumbo a la elección de Gubernatura en Michoacán en 2027.
mar 17 febrero 2026 08:00 PM
Marcha Uruapan
Gracia Quiroz asumió el puesto de su esposo tras el crimen en 2025. (Foto: Cuartoscuro )

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.

La alcaldesa pidió que autoridades no se limiten a investigar a los autores materiales del asesinato de su esposo, sino que busquen a los autores intelectuales.

Publicidad

Quiroz ha dicho que para Godoy, Morón y Campos, Manzo representaba una amenaza por su supuesto crecimiento en encuestas rumbo a la elección de la Gubernatura en Michoacán en 2027.

En entrevistas periodísticas, los tres aludidos han negado tener algún vínculo con el crimen ocurrido durante la celebración del Día de Muertos en noviembre de 2025.

"Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado", dijo Quiroz afuera de la Fiscalía de Michoacán.

Marcha Uruapan
Estados

Grecia Quiroz denuncia persecución política de morenistas; no hay denuncias contra ella, dice Bedolla

Publicidad

La alcaldesa ha estado en constante comunicación con autoridades federales de seguridad desde que ocurrió el homicidio de su esposo.

A la presentación de la denuncia, simpatizantes del Movimiento del Sombrero la acompañaron este martes.

"Esto va más allá de coyunturas políticas; es una exigencia de justicia. La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente", dijo Quiroz.

"Por la dimensión del caso pedimos intervención federal. Queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente", agregó.

Autoridades no han dejado claro el móvil del crimen. Hasta el momento han sido detenidas casi 20 personas por el caso, algunas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El homicidio de Carlos Manzo provocó movilizaciones a nivel nacional durante el 2025.

Integrantes del Movimiento del Sombrero, fundado por él, ya han puesto a Grecia Quiroz como una posible contendiente al Gobierno de Michoacán para 2027.

Esta misma semana, Quiroz acusó a legisladores de Morena de buscar enjuiciarla, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla negó que exista una persecución política en su contra.

Publicidad

Tags

Michoacán Violencia Homicidio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad