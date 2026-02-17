Grecia Quiroz denuncia a Leonel Godoy y Raúl Morón por homicidio de Carlos Manzo

La alcaldesa ha estado en constante comunicación con autoridades federales de seguridad desde que ocurrió el homicidio de su esposo.

A la presentación de la denuncia, simpatizantes del Movimiento del Sombrero la acompañaron este martes.

"Esto va más allá de coyunturas políticas; es una exigencia de justicia. La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente", dijo Quiroz.

"Por la dimensión del caso pedimos intervención federal. Queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente", agregó.

Autoridades no han dejado claro el móvil del crimen. Hasta el momento han sido detenidas casi 20 personas por el caso, algunas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El homicidio de Carlos Manzo provocó movilizaciones a nivel nacional durante el 2025.

Integrantes del Movimiento del Sombrero, fundado por él, ya han puesto a Grecia Quiroz como una posible contendiente al Gobierno de Michoacán para 2027.

Esta misma semana, Quiroz acusó a legisladores de Morena de buscar enjuiciarla, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla negó que exista una persecución política en su contra.