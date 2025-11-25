Noroña critica a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo; oposición lo condena

“La ambición (a Grecia Quiroz) ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, dijo Noroña.

Por estas declaraciones, senadores de la oposición calificaron de “misógino” y “machista” a Fernández Noroña y hasta pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a la alcaldesa.

“No podemos esperar otra cosa de un tipo como él. Yo creo que en este país todo el mundo tiene derecho a aspirar y yo creo que la viuda es la que mejor puede conocer el legado de su esposo y si tiene aspiraciones, pues bienvenida”, declaró la priista Carolina Viggiano.

En tanto, durante la sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputadas del PAN también criticaron las declaraciones del senador por Morena.

La panista María de Jesús Días Marmolejo mencionó que Fernández Noroña minimiza el derecho de Grecia Quiroz para participar en política y se burla de su dolor por la muerte de su esposo Carlos Manzo.

“Minimizar su derecho a participar en política, burlarse de su dolor o desestimar sus señalamientos constituye violencia política de género grave y delicada, más aún en un día como hoy”, dijo la panista.

También el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafoalla defendió a Grecia Quiroz. Él es parte del Movimiento del Sombrero, el cual conformó Carlos Manzo.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, mencionó Carlos Alejandro Bautista Tafolla a través de una publicación en su perfil de Facebook.

Noroña aseguró que no comentió ningún acto de machismo ni misoginia contra Grecia Quiroz.

“Yo no he hecho ningún comentario misógino. Ahora resulta que si sostengo una posición de crítica política es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, peor no tiene un suspiro de misoginia”, reclamó.

Y nuevamente sostuvo que la “ambición” política de Grecia Quiroz se despertó y tomó una línea política “fascista”.

“Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultradercha, que hacen un esfuerzo permanente por desestabilizar al país”, sostuvo en conferencia.

Exigencias de Quiroz

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz pidió a las autoridades investigar a los legisladores morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy al recordar que su esposo ya había los había responsabilizado por si le ocurría algo.

“Él (Carlos Manzo) señaló a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos; específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, declaró Quiroz al asumir el cargo de alcaldesa.

La también presidenta del Movimiento del Sombrero señaló que quienes mandaron a matar a Carlos Manzo no supieron que este agrupación tiene fuerza, por lo que estimó que en las elecciones de 2027 habrá voto de castigo para honrar la memoria del exalcalde.