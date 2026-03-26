Exconsejeros ven riesgos para el INE en leyes secundarias tras aprobación del "Plan B"

“Ahí es donde está el riesgo, lo más grave de una reforma, en la legislación secundaria que esté ordenada por estas ideas de que ‘con eso ahorramos’, pero en realidad con eso lo que quieren es controlar”, alertó Arturo Sánchez, quien fue consejero del IFE entre 2003 y 2010 y del INE de 2014 a 2017.

La noche de este miércoles el Senado de la República aprobó el “Plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual propone disminuir los privilegios de los congresos locales, de los municipios del país, así como de funcionarios electorales y del Senado de la República.

Uno de las propuestas que impulsaba la presidenta no fue aprobada: la revocación de mandato.

En su conferencia de este jueves, la mandataria federal afirmó que la aprobación de la iniciativa permitirá quitar dinero a lujos y destinarlo a las comunidades.

"Que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores, o de los Oples. Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales... esos ahorros van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a Programas de Bienestar", dijo la presidenta este jueves en su mañanera.

Leonardo Valdés Zurita explica que el dinero que México destina al sistema electoral es de 0.25% del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que intentar bajar el gasto, no tiene un gran impacto en el déficit fiscal que tiene el país.

“Suprimiendo la democracia, dejando de darle dinero al tribunal, a los partidos políticos, se resuelve solamente el 1.84% del déficit fiscal, no es nada, absolutamente nada. Claro, cuando se habla de los volúmenes de recursos de miles de millones de pesos, pues sí suena muchísimo y por eso la gente compra el 'lado A' del ADN”, expuso Valdés Zurita.