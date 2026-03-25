Sheinbaum descarta aplazar revocación en el “Plan B”: “Se puede votar una parte y otra no”

“Hay partidos que dicen que va a tener más votos Morena, cuando en realidad, si hay revocación en el 2027, no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta”, explicó este miércoles.

Esta propuesta, incluida en la segunda iniciativa de reforma electoral que presenta Sheinbaum, amenaza la aprobación del "Plan B".

Este martes, la votación de la enmienda se estancó al principio en las comisiones del Senado, debido a desacuerdos con el Partido del Trabajo (PT). Los legisladores de este partido no participaron en la discusión del proyecto ni votaron a favor o en contra.

Aunque al final se avaló la propuesta, aún quedan dudas sobre si conseguirá los votos necesarios en el Pleno. Morena necesita de los votos de PVEM y PT para aprobar la reforma constitucional debido a que se requiere mayoría calificada.