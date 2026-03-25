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Sheinbaum descarta aplazar revocación en el “Plan B”: “Se puede votar una parte y otra no”

La oposición y el PT están en contra de la segunda propuesta de reforma electoral porque implicaría que la presidenta pueda hacer campaña en el proceso de revocación de mandato.
mié 25 marzo 2026 12:07 PM
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Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 25 de marzo. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que algunos partidos políticos dudan de aprobar su “Plan B” electoral porque consideran que facilitaría a Morena, el partido oficialista, la obtención de más votos en las elecciones de 2027.

Este temor nace por la propuesta de que Sheinbaum realice campaña política el próximo año en el marco de la consulta de revocación de mandato.

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“Hay partidos que dicen que va a tener más votos Morena, cuando en realidad, si hay revocación en el 2027, no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta”, explicó este miércoles.

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Esta propuesta, incluida en la segunda iniciativa de reforma electoral que presenta Sheinbaum, amenaza la aprobación del "Plan B".

Este martes, la votación de la enmienda se estancó al principio en las comisiones del Senado, debido a desacuerdos con el Partido del Trabajo (PT). Los legisladores de este partido no participaron en la discusión del proyecto ni votaron a favor o en contra.

Aunque al final se avaló la propuesta, aún quedan dudas sobre si conseguirá los votos necesarios en el Pleno. Morena necesita de los votos de PVEM y PT para aprobar la reforma constitucional debido a que se requiere mayoría calificada.

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La presidenta dijo que desconoce las inconformidades del PT y el sentido de su próxima votación, pero descartó proponer que la revocación de mandato se aplace a 2028 a fin de conseguir la aprobación del “Plan B”.

Aseguró que los legisladores pueden avalar solo algunos aspectos de la enmienda, como la reducción de regidurías por ayuntamiento y el tope al presupuesto de los Congresos estatales.

Y dejar de lado el tema de la revocación de mandato, a realizarse a la par de las elecciones intermedias de 2027. Por ahora, reprochó, todo el enfoque va a esa propuesta.

“No es ceder, es una propuesta, se puede votar una parte u otra no. Pero ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios”, agregó.

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Reforma electoral

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