presidencia

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después

La presidenta Sheinbaum informó que hoy enviará la propuesta de reforma electoral, la cual nombró "Decálogo por la democracia". Si no es aprobada, afirmó que no habrá problema con los aliados.
mié 04 marzo 2026 09:38 AM
Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben y confirma que hay plan B
Tras dos días de retraso, la presidenta informó que este miércoles enviará su propuesta de reforma electoral. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque el Poder Legislativo no apruebe su iniciativa de reforma electoral, para ella será una victoria presentarla. No obstante, adelantó que se prevé un posible “plan b”, pero su contenido lo analizará después.

“Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay, la presidenta, va a ser su primera derrota’. No, no, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentará”, apuntó este miércoles.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que, si no es aprobada su propuesta, puede haber un ‘plan b’.

Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, también presentó un ‘plan b’ cuando su primera propuesta de reforma electoral no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Ese proyecto proponía cambios a leyes generales y no a la Constitución.

La presidenta anunció que a su propuesta de reforma electoral la denominó el decálogo por la democracia y dijo que, si se aprueba, será bueno para la democracia.

“La reforma si se aprueba va a ser muy bueno para la democracia. Si por alguna razón la reforma no se aprueba queda ahí la propuesta escrita para que posteriormente se pueda recuperar”, añadió.

Sheinbaum insistió en que si no pasa tampoco habrá conflicto con los partidos aliados, pero será la gente quien diga quién la aprobó y quién no.

“Yo estoy cumpliendo con la gente y, en todo caso, si no se aprueba, que no se apruebe y tampoco es conflicto con los partidos aliados ni con ningún partido”, anotó.

La mandataria federal explicó que su propuesta busca atender demandas ciudadanas, como que no haya más legisladores que no fueron votados y que el costo del sistema electoral sea menor.

“Estamos llevando a que se vote también la representación proporcional. Para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas. Los que quieran tener el voto pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto”, comentó.

Tras dos días de retraso por modificaciones a la iniciativa de reforma, este miércoles se prevé que sea enviada a la Cámara de Diputados.

