Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque el Poder Legislativo no apruebe su iniciativa de reforma electoral, para ella será una victoria presentarla. No obstante, adelantó que se prevé un posible “plan b”, pero su contenido lo analizará después.
“Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay, la presidenta, va a ser su primera derrota’. No, no, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentará”, apuntó este miércoles.