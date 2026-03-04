Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que, si no es aprobada su propuesta, puede haber un ‘plan b’.

Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, también presentó un ‘plan b’ cuando su primera propuesta de reforma electoral no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Ese proyecto proponía cambios a leyes generales y no a la Constitución.

La presidenta anunció que a su propuesta de reforma electoral la denominó el decálogo por la democracia y dijo que, si se aprueba, será bueno para la democracia.

“La reforma si se aprueba va a ser muy bueno para la democracia. Si por alguna razón la reforma no se aprueba queda ahí la propuesta escrita para que posteriormente se pueda recuperar”, añadió.

Sheinbaum insistió en que si no pasa tampoco habrá conflicto con los partidos aliados, pero será la gente quien diga quién la aprobó y quién no.

“Yo estoy cumpliendo con la gente y, en todo caso, si no se aprueba, que no se apruebe y tampoco es conflicto con los partidos aliados ni con ningún partido”, anotó.