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Sheinbaum buscará nueva reforma en 2027 para ampliar democracia participativa

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su propuesta para realizar la revocación de mandato en el tercer año de gobierno no fue aprobada porque algunos partidos tuvieron temor.
jue 26 marzo 2026 09:51 AM
sheinbaum mañanera 26 de marzo
La presidenta Claudia Sheinbaum quiere recuperar la propuesta para ampliar la democracia participativa. (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para el año 2027 contempla enviar una iniciativa de reforma electoral para ampliar la democracia participativa, un planteamiento que incluyó en su primera propuesta pero que no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados .

“Ya veremos si hay oportunidad para plantearlo nuevamente. Hay algo que sí me gustaría plantear posterior, es una parte que tenía el 'Plan A', las posibilidades para que la gente, para decidir en los municipios y en los estados con democracia participativa, consultas, que se puedan hacer de distintos temas, incluso utilizando la votación electrónica para que no sean muy onerosos, esa parte si me gustaría recuperarlo”, anunció este jueves.

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En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal celebró que se haya aprobado una parte de su “Plan B” porque uno de los elementos que más le importaba, dijo, es disminuir recursos y privilegios.

“Se aprobó el ‘Plan B’ en la parte que tiene que ver con los privilegios, la parte que a nosotros nos importaban más, que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ... esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar”, indicó.

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La presidenta consideró que, la falta de apoyo por parte del Partido del Trabajo para que se incluyera la posibilidad de que en el tercer año se realice la consulta de revocación de mandato, fue porque tuvieron temor de que, al estar ella en una boleta electoral, Morena pudiera tener más votos.

“Desde mi perspectiva no fue aprobada porque probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta, y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros, eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva eso es lo que a ellos les dio temor, aunque en realidad no tienen razón porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales”, comentó.

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Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República avaló en lo general y particular el dictamen del “Plan B” de reforma, que en esencia disminuye los recursos a congresos locales, pero no prosperó que consulta de revocación de la presidenta se realice en junio de 2027, el tercer año de su gobierno.

Al respecto, la mandataria federal aseguró que no hubo ningún argumento que justifique que no se haya apoyado la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer año.

“De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo, uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033 y así sucesivamente”, dijo.

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Sheinbaum insistió que serán los ciudadanos quienes sancionen o no a los partidos que optaron por no apoyar la propuesta en materia electoral.

Sobre la continuidad de la alianza con el PT, a pesar de que no apoyó su iniciativa, dijo que eso corresponde a la dirigencia nacional de Morena determinarlo.

“Yo creo que más allá de la alianza o no, eso va a ser sancionado por la gente. La gente va a decidir, porque al final las alianzas, cada partido lleva su cuadrito en la boleta y eso pues ya la gente va a tomar su propia decisión y ya le corresponde a los partidos definir la alianza”, agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

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