Sheinbaum buscará nueva reforma en 2027 para ampliar democracia participativa

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para el año 2027 contempla enviar una iniciativa de reforma electoral para ampliar la democracia participativa, un planteamiento que incluyó en su primera propuesta pero que no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados .
“Ya veremos si hay oportunidad para plantearlo nuevamente. Hay algo que sí me gustaría plantear posterior, es una parte que tenía el 'Plan A', las posibilidades para que la gente, para decidir en los municipios y en los estados con democracia participativa, consultas, que se puedan hacer de distintos temas, incluso utilizando la votación electrónica para que no sean muy onerosos, esa parte si me gustaría recuperarlo”, anunció este jueves.