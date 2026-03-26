Sheinbaum buscará nueva reforma en 2027 para ampliar democracia participativa

En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal celebró que se haya aprobado una parte de su “Plan B” porque uno de los elementos que más le importaba, dijo, es disminuir recursos y privilegios.

“Se aprobó el ‘Plan B’ en la parte que tiene que ver con los privilegios, la parte que a nosotros nos importaban más, que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ... esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar”, indicó.

La presidenta consideró que, la falta de apoyo por parte del Partido del Trabajo para que se incluyera la posibilidad de que en el tercer año se realice la consulta de revocación de mandato, fue porque tuvieron temor de que, al estar ella en una boleta electoral, Morena pudiera tener más votos.

“Desde mi perspectiva no fue aprobada porque probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta, y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros, eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva eso es lo que a ellos les dio temor, aunque en realidad no tienen razón porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales”, comentó.