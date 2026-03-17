Modificaciones en estados y municipios

Las reformas se justifican como una medida para reducir "privilegios" y aumentar la "participación ciudadana". Por ello, la propuesta establece que las regidurías se reducen para quedar en un mínimo de tres y un máximo de 15 por municipio. Actualmente, municipios con grandes poblaciones, como Monterrey tienen hasta 28 regidurías.

Sindicaturas. Se propone que cada municipio tenga solo una sindicatura. Algunos, como Ecatepec, actualmente cuentan con hasta tres por la cantidad de población.

Presupuesto a congresos locales. Se fijará un límite presupuestal para los congresos locales, que no podrá superar el 0.7% del Presupuesto de Egresos de cada entidad. Esto responde a la crítica de la presidenta Sheinbaum sobre los congresos "onerosos" en estados como Baja California, Morelos y Michoacán.

Si hay estados con menor presupuesto al 0.7%, podrán subir solo incrementar sus recursos en términos reales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que los ahorros derivados de estas reformas se destinarán a obras de infraestructura pública en los estados.

Reducción de salarios

Otro aspecto importante de la iniciativa es la propuesta de reducir los salarios de altos funcionarios, incluyendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los magistrados de tribunales electorales locales.

Ninguno de estos funcionarios podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se busca eliminar los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios adicionales.

El Senado también sufrirá una reducción progresiva en su presupuesto, con un objetivo de recorte del 15%. Para 2026, el presupuesto asignado a la Cámara alta será de 5,103 millones de pesos.