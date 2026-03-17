Modificaciones a la consulta de revocación de mandato
La reforma propone cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo: se propone que se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. Con lo que si se solicita, se puede realizar en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias.
Actualmente, la ley establece que se podrá realizar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del ter año de Gobierno; es decir hasta enero de 2028.
Cómputo de votos
Además, se plantea que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen el mismo día de la elección, una vez que se reciba el primer paquete de boletas y no esperar hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente. Esta medida tiene como objetivo evitar manipulaciones en el conteo de votos.
Fiscalización de recursos
La propuesta también contempla que las autoridades electorales puedan establecer acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fiscalizar los recursos de las campañas electorales. Además, se utilizarán tecnologías avanzadas para supervisar el origen y destino de los fondos.
Revisión a partidos políticos
Igualmente, los partidos políticos estarán obligados en transparentar las remuneraciones de los dirigentes y se plantea un límite en los salarios de los integrantes de los partidos, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), de manera que no puedan superar lo que gana la presidenta Sheinbaum.
Además, propone reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado.
Se plantea un límite en los salarios de los dirigentes y miembros de los partidos, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), de manera que no puedan superar lo que gana la presidenta Sheinbaum.
Y se prohíbe los recursos de origen extranjero y en efectivo para financiar las campañas electorales.
Elecciones judiciales
La propuesta mantiene la fecha actual de las próximas elecciones judiciales para junio de 2027. Asimismo, habrá menos candidatos en las boletas: que haya dos candidatos un hombre y una mujer en cada uno de los tres comités. En total serían seis.
También las comisiones que elijen a los candidatos cuenten con mayor tiempo para las entrevistas. Ello porque en las pasadas elecciones de 2024, las entrevistas duraron 5 minutos.