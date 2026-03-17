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Congreso

El "Plan B" electoral de Sheinbaum: en qué consiste el proyecto de la presidenta

Claudia Sheinbaum presentó su "Plan B" electoral, que incluye reducir regidurías, recortar presupuestos en congresos locales y ajustar salarios de funcionarios. Ya fue enviado al Senado.
mar 17 marzo 2026 11:59 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su propuesta será enviada este martes al Senado. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes al Senado su “Plan B” electoral, el cual abarca desde la modificación de la fecha de la revocación de mandato hasta la reducción del presupuesto a los congresos locales y de las regidurías.

Esta propuesta incluye reformas constitucionales y secundarias, las cuales se evaluarán en la Cámara alta. Mientras tanto, los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ya acordaron votar a favor de la modificaciones, por lo que se prevé que sea aprobada sin los votos de la oposición.

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Modificaciones en estados y municipios

Las reformas se justifican como una medida para reducir "privilegios" y aumentar la "participación ciudadana". Por ello, la propuesta establece que las regidurías se reducen para quedar en un mínimo de tres y un máximo de 15 por municipio. Actualmente, municipios con grandes poblaciones, como Monterrey tienen hasta 28 regidurías.

Sindicaturas. Se propone que cada municipio tenga solo una sindicatura. Algunos, como Ecatepec, actualmente cuentan con hasta tres por la cantidad de población.

Presupuesto a congresos locales. Se fijará un límite presupuestal para los congresos locales, que no podrá superar el 0.7% del Presupuesto de Egresos de cada entidad. Esto responde a la crítica de la presidenta Sheinbaum sobre los congresos "onerosos" en estados como Baja California, Morelos y Michoacán.

Si hay estados con menor presupuesto al 0.7%, podrán subir solo incrementar sus recursos en términos reales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que los ahorros derivados de estas reformas se destinarán a obras de infraestructura pública en los estados.

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Reducción de salarios

Otro aspecto importante de la iniciativa es la propuesta de reducir los salarios de altos funcionarios, incluyendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los magistrados de tribunales electorales locales.

Ninguno de estos funcionarios podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se busca eliminar los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios adicionales.

El Senado también sufrirá una reducción progresiva en su presupuesto, con un objetivo de recorte del 15%. Para 2026, el presupuesto asignado a la Cámara alta será de 5,103 millones de pesos.

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Modificaciones a la consulta de revocación de mandato

La reforma propone cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo: se propone que se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. Con lo que si se solicita, se puede realizar en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias.

Actualmente, la ley establece que se podrá realizar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del ter año de Gobierno; es decir hasta enero de 2028.

Cómputo de votos

Además, se plantea que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen el mismo día de la elección, una vez que se reciba el primer paquete de boletas y no esperar hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente. Esta medida tiene como objetivo evitar manipulaciones en el conteo de votos.

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Fiscalización de recursos

La propuesta también contempla que las autoridades electorales puedan establecer acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fiscalizar los recursos de las campañas electorales. Además, se utilizarán tecnologías avanzadas para supervisar el origen y destino de los fondos.

Revisión a partidos políticos

Igualmente, los partidos políticos estarán obligados en transparentar las remuneraciones de los dirigentes y se plantea un límite en los salarios de los integrantes de los partidos, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), de manera que no puedan superar lo que gana la presidenta Sheinbaum.

Además, propone reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado.

Se plantea un límite en los salarios de los dirigentes y miembros de los partidos, fijándolos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), de manera que no puedan superar lo que gana la presidenta Sheinbaum.

Y se prohíbe los recursos de origen extranjero y en efectivo para financiar las campañas electorales.

Elecciones judiciales

La propuesta mantiene la fecha actual de las próximas elecciones judiciales para junio de 2027. Asimismo, habrá menos candidatos en las boletas: que haya dos candidatos un hombre y una mujer en cada uno de los tres comités. En total serían seis.

También las comisiones que elijen a los candidatos cuenten con mayor tiempo para las entrevistas. Ello porque en las pasadas elecciones de 2024, las entrevistas duraron 5 minutos.

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