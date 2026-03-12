Participación ciudadana y consultas
Además de los recortes presupuestales, el "Plan B" de Sheinbaum busca ampliar la participación ciudadana mediante cambios en las consultas populares. La presidenta propuso que algunos temas electorales puedan someterse a votación pública, algo que actualmente está prohibido.
“¿Por qué no preguntarle a la gente sobre los montos a los partidos políticos? Que la gente decida”, planteó.
La propuesta también contempla flexibilizar los plazos para la revocación de mandato, de modo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno y no únicamente en el cuarto como establece la legislación vigente.
Durante la conferencia, Sheinbaum también respondió a las críticas de la oposición, que la acusan de no buscar acuerdos políticos para sacar adelante la reforma.
“Dicen: ‘qué presidenta autoritaria, por qué no quiso llegar a consensos’. Bueno, ¿cuál era la propuesta? Nada más que se mantuvieran los plurinominales y que apenas se redujera 1% a los partidos políticos”, dijo.
Sheinbaum defendió así que su administración no está dispuesta a negociar principios centrales de su proyecto político.
"No es el consenso por el consenso. No, nosotros tenemos un mandato popular y convicciones. Entonces se votó muy claramente vimos quién votó, quién no votó. Eso lo ve la gente y eso es suficiente, no se necesita que si ahora van a expulsar a... No, no, no La gente ya vio", dijo.
La presidenta rechazo además de el freno a su reforma en el Congreso no represente una derrota política para su gobierno, en cambio dijo, se siente satisfecha.
El Partido Verde, el PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano frenaron el dictamen de la polémica Reforma Electoral en la Cámara de Diputados con 334 votos.
La bancada de Morena se quedó corta con sus 259 votos, pues le faltaron 71 para concretar los cambios a la Constitución. Solo uno de los legisladores se abstuvo de votar en un pleno al que en total se presentaron 494 diputados.
Tras desecharse el dictamen de reforma electoral de la presidenta, este quedó sin vida jurídica, pues al no aprobase no hay minuta que turnar al Senado de la República.
Como anticiparon, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde (PVEM) votaron en contra, no sin aclarar, en tribuna, que respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero su propuesta de reforma electoral propiciaría condiciones "antidemocráticas" para la competencia y el acceso al Congreso.
Sheinbaum adelantó que el plan B será enviado al Congreso el próximo lunes, con el objetivo insistió de “disminuir los privilegios y fortalecer la participación popular”.