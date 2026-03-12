“Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Ese es el objetivo. (...) Todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos”, comentó.

La presidenta explicó que su iniciativa original buscaba disminuir el financiamiento a partidos políticos y ajustar el gasto de las instituciones electorales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. Afirmó que distintas encuestas muestran que la ciudadanía considera excesivo ese gasto.

“Al pueblo de México le parece excesivo la cantidad de recursos públicos, que en un país de grandes necesidades se destinen tanto a los partidos políticos”, sostuvo. Consideró además que también existe inconformidad porque “los consejeros del INE siguen ganando más que la presidenta”.

Sheinbaum criticó que se mantengan las estructuras duplicadas entre el INE y los organismos públicos locales electorales, pues señaló que genera salarios elevados y gasto administrativo, mientras persisten carencias en los municipios.

“Mientras hay muchas necesidades en los municipios –agua, bacheo, drenaje– seguía habiendo recursos públicos que se destinaban a partidos políticos y a institutos electorales”, expresó.

Recortes a congresos locales y ayuntamientos

El plan alternativo propone modificar leyes para establecer topes al gasto de los congresos locales y reducir el número de regidores en los ayuntamientos.