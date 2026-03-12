Publicidad

presidencia

“Plan B” de Sheinbaum va por gastos de legisladores, regidores y consejeros; ahorros serían de 4,000 mdp

La presidenta Sheinbaum sostuvo que la propuesta mantiene la misma lógica que la reforma electoral que fue rechazada: reducir el gasto de estructuras políticas y administrativas con privilegios.
jue 12 marzo 2026 09:05 AM
Claudia Sheinbaum revela su Plan B de la reforma electoral: va por ahorrar 4,000 mdp
CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se abordó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Tras el rechazo de su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que promoverá un “Plan B” enfocado en reducir gastos y privilegios en los congresos locales, los ayuntamientos y los órganos electorales. Señaló que el propósito es destinar a necesidades sociales los recursos públicos que se logren ahorrar, los cuales –según estimaciones del gobierno– ascenderían a alrededor de 4,000 millones de pesos.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que la propuesta mantiene la misma lógica que la reforma rechazada: reducir el gasto público destinado a estructuras políticas y administrativas que, a su juicio, mantienen privilegios.

“Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Ese es el objetivo. (...) Todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos”, comentó.

La presidenta explicó que su iniciativa original buscaba disminuir el financiamiento a partidos políticos y ajustar el gasto de las instituciones electorales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. Afirmó que distintas encuestas muestran que la ciudadanía considera excesivo ese gasto.

“Al pueblo de México le parece excesivo la cantidad de recursos públicos, que en un país de grandes necesidades se destinen tanto a los partidos políticos”, sostuvo. Consideró además que también existe inconformidad porque “los consejeros del INE siguen ganando más que la presidenta”.

Sheinbaum criticó que se mantengan las estructuras duplicadas entre el INE y los organismos públicos locales electorales, pues señaló que genera salarios elevados y gasto administrativo, mientras persisten carencias en los municipios.

“Mientras hay muchas necesidades en los municipios –agua, bacheo, drenaje– seguía habiendo recursos públicos que se destinaban a partidos políticos y a institutos electorales”, expresó.

Recortes a congresos locales y ayuntamientos

El plan alternativo propone modificar leyes para establecer topes al gasto de los congresos locales y reducir el número de regidores en los ayuntamientos.

La presidenta expuso ejemplos de costos legislativos por estado para argumentar que existen diferencias injustificadas en el gasto. Señaló que, por ejemplo, en Baja California el costo anual por legislador ronda los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones.

“¿Cómo nos explicamos que si ambos estados tienen 25 diputados, uno tenga un presupuesto siete veces mayor por legislador?”, cuestionó.

El plan también plantea reducir el número de regidores en municipios grandes. Como ejemplo, mencionó que ciudades como Acapulco tienen 20 regidores, Monterrey 28 y Puebla 23.

“¿Ustedes creen que realmente se necesitan tantos regidores? Si Monterrey tuviera 10 regidores, el recurso restante se quedaría en el municipio para obra pública”, añadió

Según estimaciones la presidenta, las medidas de reducción de gastos en congresos locales y regidurías podrían liberar alrededor de 4,000 millones de pesos para gobiernos locales.

Participación ciudadana y consultas

Además de los recortes presupuestales, el "Plan B" de Sheinbaum busca ampliar la participación ciudadana mediante cambios en las consultas populares. La presidenta propuso que algunos temas electorales puedan someterse a votación pública, algo que actualmente está prohibido.

“¿Por qué no preguntarle a la gente sobre los montos a los partidos políticos? Que la gente decida”, planteó.

La propuesta también contempla flexibilizar los plazos para la revocación de mandato, de modo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno y no únicamente en el cuarto como establece la legislación vigente.

Durante la conferencia, Sheinbaum también respondió a las críticas de la oposición, que la acusan de no buscar acuerdos políticos para sacar adelante la reforma.

“Dicen: ‘qué presidenta autoritaria, por qué no quiso llegar a consensos’. Bueno, ¿cuál era la propuesta? Nada más que se mantuvieran los plurinominales y que apenas se redujera 1% a los partidos políticos”, dijo.

Sheinbaum defendió así que su administración no está dispuesta a negociar principios centrales de su proyecto político.

"No es el consenso por el consenso. No, nosotros tenemos un mandato popular y convicciones. Entonces se votó muy claramente vimos quién votó, quién no votó. Eso lo ve la gente y eso es suficiente, no se necesita que si ahora van a expulsar a... No, no, no La gente ya vio", dijo.

La presidenta rechazo además de el freno a su reforma en el Congreso no represente una derrota política para su gobierno, en cambio dijo, se siente satisfecha.

El Partido Verde, el PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano frenaron el dictamen de la polémica Reforma Electoral en la Cámara de Diputados con 334 votos.

La bancada de Morena se quedó corta con sus 259 votos, pues le faltaron 71 para concretar los cambios a la Constitución. Solo uno de los legisladores se abstuvo de votar en un pleno al que en total se presentaron 494 diputados.

Tras desecharse el dictamen de reforma electoral de la presidenta, este quedó sin vida jurídica, pues al no aprobase no hay minuta que turnar al Senado de la República.

Como anticiparon, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde (PVEM) votaron en contra, no sin aclarar, en tribuna, que respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero su propuesta de reforma electoral propiciaría condiciones "antidemocráticas" para la competencia y el acceso al Congreso.

Sheinbaum adelantó que el plan B será enviado al Congreso el próximo lunes, con el objetivo insistió de “disminuir los privilegios y fortalecer la participación popular”.

