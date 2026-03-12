Las claves del "Plan B" de reforma electoral de Sheinbaum: recorte a congresos locales, menos regidores...

Y es que actualmente este mecanismo solo puede llevarse a cabo en el cuarto año del sexenio, por lo que con la propuesta de Sheinbaum ahora se permitiría realizarlo en el tercer o en el cuarto año de gobierno, si así lo solicita la ciudadanía.
5. Continuidad de la política de austeridad
La presidenta defendió además que tanto la reforma electoral original como el plan alternativo responden a una misma lógica: reducir privilegios en el uso de recursos públicos.
“Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que el financiamiento a partidos políticos y el gasto de las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral, es considerado excesivo por una parte importante de la población.
“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos en un país con grandes necesidades”, dijo.
Diferencias entre el "Plan B" y la reforma electoral
La presidenta explicó que el "Plan B" mantiene el objetivo central de la reforma electoral original —reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana— pero a través de cambios que pueden realizarse mediante legislación secundaria.
La propuesta original de reforma electoral planteaba cambios estructurales como reducir el financiamiento público a partidos políticos; modificar el sistema de representación proporcional para que los diputados plurinominales fueran electos directamente por la ciudadanía; disminuir el presupuesto de las autoridades electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral y revisar las funciones de los organismos públicos locales electorales (OPLES) para evitar duplicidades con el INE.
Mientras que la nueva propuesta se centra en establecer topes al presupuesto de congresos locales; rreducir el número de regidores en los municipios; busca permitir realizar consultas populares sobre algunos temas electorales, como el financiamiento a partidos; ampliar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año, con lo que se dijo, se generarían ahorros estimados en 4,000 millones de pesos que se quedarían en estados y municipios.
¿Cuándo se entregará el Plan B?
Sheinbaum informó que será el próximo lunes 16 de marzo cuando se envíe este Plan B al Congreso, aunque no detalló si la Cámara de Diputados o el Senado serán los recerptores.