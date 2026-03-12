Las claves del "Plan B" de reforma electoral de Sheinbaum: recorte a congresos locales, menos regidores...

Las claves

De acuerdo con la presidenta, las medidas de este plan pueden generar ahorros cercanos a 4,000 millones de pesos, recursos que permanecerán en los estados y municipios para financiar obra pública y servicios.

1. Tope al gasto de congresos locales

Uno de los principales cambios del plan B consiste en establecer un límite al presupuesto de los congresos estatales, con el objetivo de reducir diferencias de gasto entre entidades.

Sheinbaum explicó que actualmente existen variaciones significativas en el costo por legislador. Por ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por diputado local es de 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. En tanto que en Morelos, agregó, alcanza 31.8 millones por legislador.

La propuesta busca así, fijar un tope máximo al presupuesto legislativo, ya sea en función de la población, del presupuesto estatal o del promedio nacional.

2. Reducción de regidores en municipios

Otra de las medidas planteadas a revisar es el número de regidores en los ayuntamientos, y es que según dijo la presidenta, en muchas ciudades el número actual responde a acuerdos políticos y no a necesidades administrativas.

La presidenta citó casos como Monterrey, que cuenta con 28 regidores, Puebla con 23 y Acapulco con 20.