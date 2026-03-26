Derrame en el Golfo es atendido y las playas están en buenas condiciones, dice Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta criticó la información falsa que se difunde sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. En este sentido, destacó una de las imágenes que compartió la organización GreenPeace.

“ GreenPeace , una organización ambientalista, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice, subió una imagen hace unos días como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible. Sube una mancha en el Golfo, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos y casualmente parecía que todo ese hidrocarburo salía de la refinería Dos Bocas ”, criticó.

Esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria federal rechazó que el gobierno no atienda la situación en el Golfo e informó que este jueves la Secretaría de Marina dará una conferencia de prensa sobre este asunto.

“Hubo un derrame original de un barco que aquí mencionamos, sin embargo hay otras manchas en el Golfo que están identificando de dónde vienen y están haciendo esta investigación. Se ha trabajado en la limpieza de todas las playas porque tal parecía, además del comunicado de Greenpeace, que Pemex no estaba haciendo nada, que la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada ni el gobierno de Veracruz”, comentó.

Recordó que su gobierno conformó un grupo interdisciplinario para atender el derrame en el Golfo, el cual está integrado por la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ).