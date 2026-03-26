Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Derrame en el Golfo es atendido y las playas están en buenas condiciones, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que un grupo interdisciplinario atiende la situación del derrame en el Golfo de México y anunció que habrá apoyo a pescadores.
jue 26 marzo 2026 11:07 AM
derrame golfo de méxico
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. (Foto: Victoria Razo/AFP)

A pesar del derrame que afecta al Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las playas están en buenas condiciones e informó que el grupo interdisciplinario que se conformó trabaja en la limpieza de la zona.

“Se ha estado trabajando con los pescadores, se han estado limpiando las playas. Las playas hoy están en muy buenas condiciones. La Secretaría de Marina está haciendo toda la investigación junto con las instituciones internacionales para poder ubicar el barco en donde hubo este primer derrame”, explicó la mañana de este jueves en su conferencia matutina.

Publicidad

Desde Palacio Nacional, la presidenta criticó la información falsa que se difunde sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. En este sentido, destacó una de las imágenes que compartió la organización GreenPeace.

GreenPeace , una organización ambientalista, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice, subió una imagen hace unos días como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible. Sube una mancha en el Golfo, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos y casualmente parecía que todo ese hidrocarburo salía de la refinería Dos Bocas ”, criticó.

Esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria federal rechazó que el gobierno no atienda la situación en el Golfo e informó que este jueves la Secretaría de Marina dará una conferencia de prensa sobre este asunto.

“Hubo un derrame original de un barco que aquí mencionamos, sin embargo hay otras manchas en el Golfo que están identificando de dónde vienen y están haciendo esta investigación. Se ha trabajado en la limpieza de todas las playas porque tal parecía, además del comunicado de Greenpeace, que Pemex no estaba haciendo nada, que la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada ni el gobierno de Veracruz”, comentó.

Recordó que su gobierno conformó un grupo interdisciplinario para atender el derrame en el Golfo, el cual está integrado por la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ).

Publicidad

Anuncia apoyo a pescadores

La presidenta informó que su gobierno ofrecerá apoyos a los pescadores afectados en el Golfo de México. “Hay un censo de pescadores, se les va a apoyar a todos los pescadores”, indicó.

sheinbaum-dos-bocas
presidencia

Sheinbaum: combustible en el Golfo de México fue por derrame de barco; FGR investigará

La mandataria federal no explicó en qué consistirán los apoyos, pero aseguró que se les atenderá ante esta situación.

Detalló que se buscará realizar un sobrevuelo para que representantes de medios de comunicación puedan conocer la dimensión del derrame.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum México-Golfo conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad