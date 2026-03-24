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Sheinbaum dice que el PT tiene derecho a tener diferencias, pero prevé que "Plan B" se apruebe

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los ciudadanos sancionarán a quien se oponga a su proyecto, cuya esencia es eliminar privilegios y destinar recursos a las localidades.
mar 24 marzo 2026 10:36 AM
Sheinbaum dice que el PT tiene derecho a tener diferencias, pero prevé que "Plan B" se apruebe
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa tiene como propósito eliminar privilegios. (Foto: Presidencia de México.)

En la discusión de su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el Partido del Trabajo (PT) y cualquier otra fuerza política tiene derecho a tener diferencias, sin embargo, dijo que se prevé que su propuesta sea aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

“Tienen derecho a tener diferencias, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan. Entonces no es el PT, es el PAN, es Movimiento Ciudadano, ¿se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales?”, apuntó este martes.

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El proyecto de reforma electoral enviado por la presidenta Sheinbaum no muestra avance en el Senado de la República, debido a que faltan acuerdos con el PT por la fecha de revocación de mandato.

Aunque es partido aliado de Morena, el PT advierte que generaría iniquidad el realizar la revocación de mandato en 2027, como lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, pues coincidiría con las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 31 congresos y más de 1,000 ayuntamientos.

En este sentido, el PT propone que se realice en 2028 o en agosto de 2027 para que no se empate con el proceso electoral federal.

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Sobre la posibilidad de que su iniciativa tenga votos en contra, la presidenta advirtió que los ciudadanos pueden sancionar a quienes se opongan a ir en contra de los privilegios.

"Si todos están de acuerdo, la mayoría calificada en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación. Luego están de acuerdo con una parte y con otras no. Bueno, ya la gente también sancionará esa parte", indicó.

La mandataria federal explicó que, aunque no sabe cómo va avanzando su iniciativa, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le informó que se prevé que sea aprobada antes del 30 de abril.

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“Hablamos de eso, de cómo son los tiempos y si se va a probar en este periodo y Ricardo Monreal planteó que sí, que la mayoría no tiene problema”, agregó.

Sin embargo, admitió que es una decisión que solo corresponde a los legisladores. “Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores uno a uno para ver cómo van a votar”, refirió.

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La mandataria federal defendió que su propuesta tiene como propósito terminar con los privilegios, para que esos recursos se vayan al beneficio social.

“Seguimos insistiendo en que disminuyan privilegios, porque al disminuir lo que recibe un servidor público, ese dinero se va directo a la gente porque son de los impuestos”, añadió.

De acuerdo con el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, se prevé que hoy se vote la iniciativa de reforma electoral en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

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Claudia Sheinbaum Partido del Trabajo Reforma electoral conferencia mañanera

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