Sheinbaum dice que el PT tiene derecho a tener diferencias, pero prevé que "Plan B" se apruebe

En la discusión de su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el Partido del Trabajo (PT) y cualquier otra fuerza política tiene derecho a tener diferencias, sin embargo, dijo que se prevé que su propuesta sea aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
“Tienen derecho a tener diferencias, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan. Entonces no es el PT, es el PAN, es Movimiento Ciudadano, ¿se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales?”, apuntó este martes.