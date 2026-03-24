Sheinbaum dice que el PT tiene derecho a tener diferencias, pero prevé que "Plan B" se apruebe

El proyecto de reforma electoral enviado por la presidenta Sheinbaum no muestra avance en el Senado de la República, debido a que faltan acuerdos con el PT por la fecha de revocación de mandato.

Aunque es partido aliado de Morena, el PT advierte que generaría iniquidad el realizar la revocación de mandato en 2027, como lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, pues coincidiría con las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 31 congresos y más de 1,000 ayuntamientos.

En este sentido, el PT propone que se realice en 2028 o en agosto de 2027 para que no se empate con el proceso electoral federal.

Sobre la posibilidad de que su iniciativa tenga votos en contra, la presidenta advirtió que los ciudadanos pueden sancionar a quienes se opongan a ir en contra de los privilegios.

"Si todos están de acuerdo, la mayoría calificada en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación. Luego están de acuerdo con una parte y con otras no. Bueno, ya la gente también sancionará esa parte", indicó.

La mandataria federal explicó que, aunque no sabe cómo va avanzando su iniciativa, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le informó que se prevé que sea aprobada antes del 30 de abril.