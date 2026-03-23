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Congreso

El Plan B se estanca en el Senado por falta de acuerdos con el PT

La fecha de la consulta de revocación de mandato provocó desacuerdos con el Partido del Trabajo, que advierte riesgo de inequidad si se realiza de manera concurrente con las elecciones de 2027.
lun 23 marzo 2026 06:19 PM
Senado se estanca plan B
El Plan B estaba previsto para ser discutivo este lunes en comisiones, sin embargo, por la falta de acuerdos aún no se define la fecha para su discusión. (Galo Cañas Rodríguez)

La falta de acuerdos con el Partido del Trabajo sobre la fecha de revocación de mandato puso freno de manera indefinida a la discusión del Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Senado.

Los petistas advierten que de llevarse a cabo de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, 31 congresos y más de 1,000 ayuntamientos, generaría inequidad en la contienda.

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“El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando”, comentó el dirigente del PT, Alberto Anaya, al finalizar la reunión con el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

La propuesta del PT es que la consulta se realice hasta el año 2028 o en agosto de 2027, esto para que no se empate con el proceso electoral federal.

Hasta ahora no hay fecha para que la propuesta se discuta en las comisiones unidad de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, según informaron Enrique Inzunza Cázarez y Óscar Cantón Zetina.

"Está en sesión permanente el grupo de técnicos trabajando y en permanente comunicación con el Gobierno, pero no destacamos que pueda ser en esta (...) Confiamos en que durante el mes de abril podamos hacerlo (la aprobación)", dijo el senador Óscar Cantón Zetina.

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En conferencia, agregó que la intención es que el Plan B sea avalado por el Congreso de la Unión y congresos locales a más tardar en mayo.

Esto porque la Constitución establece como fecha límite para aplicarse en el siguiente año electoral, las reformas sean aprobadas tres meses antes del arranque del proceso, previsto para septiembre.

Al ser cuestionado sobre si es viable cambiar la fecha de la revocación de mandato, el senador Inzunza Cázarez mencionó que hay posibilidades de generar los "elemento técnicos" en el dictamen que permitan responder a los planteamientos que ha hecho el PT.

Asimismo, señaló que al tratarse de sus aliados es con ellos, con quienes se construye el proyecto de dictamen.

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"Ellos han manifestado preocupaciones y observaciones en cuanto a generar contenidos de mayor precisión y estamos trabajando sobre esa dinámica de atender las opiniones de los compañeros del Trabajo", comentó.

Asimismo, mencionó que trabajan de cerca con el equipo jurídico de la Presidencia, pues dijo que este dictamen debe contener los elementos que impulsa la mandataria, las opiniones de senadores, gobernadores y consejeros del INE.

La discusión de la propuesta estaba prevista para pasar su trámite en comisiones este lunes y pasar al pleno en la sesión del miércoles, pero ante la falta de consensos no hay certeza sobre una nueva fecha para que se retome su discusión.

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Este lunes también estaba prevista una reunión entre los senadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes por problemas de agenda no asistieron al encuentro. Sin embargo, se informó que estos enviaron sus inquietudes a través de un documento, cuyo contenido se desconoce hasta el momento.

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Cámara de Senadores Claudia Sheinbaum

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