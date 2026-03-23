El Plan B se estanca en el Senado por falta de acuerdos con el PT

“El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando”, comentó el dirigente del PT, Alberto Anaya, al finalizar la reunión con el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

La propuesta del PT es que la consulta se realice hasta el año 2028 o en agosto de 2027, esto para que no se empate con el proceso electoral federal.

Hasta ahora no hay fecha para que la propuesta se discuta en las comisiones unidad de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, según informaron Enrique Inzunza Cázarez y Óscar Cantón Zetina.

"Está en sesión permanente el grupo de técnicos trabajando y en permanente comunicación con el Gobierno, pero no destacamos que pueda ser en esta (...) Confiamos en que durante el mes de abril podamos hacerlo (la aprobación)", dijo el senador Óscar Cantón Zetina.

En conferencia, agregó que la intención es que el Plan B sea avalado por el Congreso de la Unión y congresos locales a más tardar en mayo.

Esto porque la Constitución establece como fecha límite para aplicarse en el siguiente año electoral, las reformas sean aprobadas tres meses antes del arranque del proceso, previsto para septiembre.

Al ser cuestionado sobre si es viable cambiar la fecha de la revocación de mandato, el senador Inzunza Cázarez mencionó que hay posibilidades de generar los "elemento técnicos" en el dictamen que permitan responder a los planteamientos que ha hecho el PT.

Asimismo, señaló que al tratarse de sus aliados es con ellos, con quienes se construye el proyecto de dictamen.