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“Los Ardillos” y “Los Tlacos” están detrás del conflicto en Chilapa, dice Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que se reporta el desplazamiento de 92 personas y tres más heridas.
mar 12 mayo 2026 11:05 AM
Hallan Cuerpos en Acapulco
Ante la situación de violencia en Guerrero se ha reforzado la seguridad. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que detrás de la violencia y el desplazamiento de personas en Chilapa, Guerrero, están las agrupaciones criminales de “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales que son 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'”, dijo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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De acuerdo con el funcionario federal,como parte del conflicto se tiene el reporte de tres personas heridas.

“Los Ardillos” y “Los Tlacos” son dos agrupaciones criminales violentas que operan en Guerrero. Según un un análisis de Insight Crime , esas agrupaciones se disputan las región de la montaña y la costa chica, “rivalidad que no solo ha afectado los índices de violencia, sino que ha logrado paralizar en diferentes momentos a Chilpancingo, capital del estado”.

En los últimos días se ha reportado el desplazamiento de alrededor de 96 personas de sus comunidades a causa de la violencia.

Al respecto, el secretario informó que la situación la está atendiendo de manera personal la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Aclaró que no hay diálogo con grupos criminales, pero sí con policías comunitarios de la zona.

“Hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales y ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más adentro dónde se encuentran estas 96 personas”, indicó.

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Sheinbaum: queremos evitar enfrentamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal busca que las personas heridas puedan salir de la comunidad para ser atendidos, no obstante, aclaró que se quiere evitar un enfrentamiento que ponga en riesgo a la población.

“Hay personas armadas que están ahí, lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”, indicó.

Por ello, explicó, no se puede actuar con el Ejército o con la Guardia Nacional y pidió a la titular de Gobernación que se encargue de atender la situación.

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“También está atendiendo el gobierno del estado para permitir que salgan las personas heridas, en atender a las personas desplazadas y después ya vemos, mediante el diálogo, cómo pueden regresar a estas personas y al mismo tiempo se atiende el problema”, comentó.

Disminuyen 40% homicidios dolosos

Al presentar el informe mensual de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Figueroa, informó que desde que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum se logró una disminución de 40% en los homicidios dolosos.

“Esta reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día, respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir”, detalló.

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Informó que ocho estados concentraron el 53% de los homicidios dolosos del país.

“En primer lugar están Chihuahua y Guanajuato, ambas entidades registraron el mismo número de homicidios, 129 cada una, lo que significa que representaron 8.2% del total de homicidios a nivel nacional, respectivamente. Le sigue Morelos con 7.1%, después Baja California y Sinaloa, también registraron que reportaron ambas entidades el mismo número de homicidios, 101 en total, representando el 6.4% del total nacional cada una de estas entidades. Le sigue el Estado de México con 5.7 % del total nacional, Veracruz con 5.6 % y Guerrero con 5.3 %”, agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Guerrero

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