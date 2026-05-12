“Los Ardillos” y “Los Tlacos” están detrás del conflicto en Chilapa, dice Harfuch

De acuerdo con el funcionario federal,como parte del conflicto se tiene el reporte de tres personas heridas.

“Los Ardillos” y “Los Tlacos” son dos agrupaciones criminales violentas que operan en Guerrero. Según un un análisis de Insight Crime , esas agrupaciones se disputan las región de la montaña y la costa chica, “rivalidad que no solo ha afectado los índices de violencia, sino que ha logrado paralizar en diferentes momentos a Chilpancingo, capital del estado”.

En los últimos días se ha reportado el desplazamiento de alrededor de 96 personas de sus comunidades a causa de la violencia.

Al respecto, el secretario informó que la situación la está atendiendo de manera personal la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Aclaró que no hay diálogo con grupos criminales, pero sí con policías comunitarios de la zona.

“Hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales y ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más adentro dónde se encuentran estas 96 personas”, indicó.

Sheinbaum: queremos evitar enfrentamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal busca que las personas heridas puedan salir de la comunidad para ser atendidos, no obstante, aclaró que se quiere evitar un enfrentamiento que ponga en riesgo a la población.

“Hay personas armadas que están ahí, lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”, indicó.

Por ello, explicó, no se puede actuar con el Ejército o con la Guardia Nacional y pidió a la titular de Gobernación que se encargue de atender la situación.