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Sheinbaum desconoce si EU tiene más acusaciones contra políticos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que si se presentan acusaciones contra políticos, sin importar el partido, pedirá pruebas.
mar 12 mayo 2026 10:13 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay tensión en la relación con Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene información de que en Estados Unidos haya más acusaciones contra políticos por presuntos vínculos con el crimen y si las hay, dijo, es necesario que presenten pruebas.

No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en función y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre. Nosotros no cubrimos a nada a nadie pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país. Entonces si solicitan una detención de cualquier persona mexicana cualquiera que sea esta que tienen que presentar las pruebas”, dijo este martes en su conferencia matutina.

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A casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, de vínculos con el narcotráfico, la presidenta explicó que su gobierno sabía de las acusaciones, pero no se presentaron las pruebas para proceder con la detención y posterior extradición.

“Sabíamos porque nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión a lo que nosotros siempre dijimos ‘presenten las pruebas’”, dijo.

La presidenta descartó que con el gobierno de Donald Trump haya tensiones, y sostuvo que puede haber diferencias, pero la relación es buena

“Las relaciones bilaterales políticas son buenas, tienen sus momentos de tensión y nosotros siempre vamos a decir en lo que no estamos de acuerdo, no nos parece que haya una orden de detención urgente con fines de extradición a un gobernador en funciones y no hay pruebas que sustenten lo que están diciendo acorde con nuestro sistema penal acusatorio, es tan sencillo como eso”, dijo.

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Resaltó que existen varias coincidencias con Estados Unidos y que, desde México, también se reconocen las acciones positivas emprendidas por ese país, como el enfoque integral para atender el problema de las adicciones y el reconocimiento del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México.

“No hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral, hay una solicitud a la que nosotros respondimos. No hay tensión bilateral lo que pasa es que si tú lees los periódicos y la comentocracia, estamos en una crisis tremenda”, refirió.

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Contra Rocha no hay investigación

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que como gobernador, Rubén Rocha no obstaculizó las labores contra el crimen y nunca se detectó nada ilícito en la conducta del hoy mandatario con licencia.

“No se detectó y no sólo eso, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum hay resultados que aquí se han informado en Sinaloa: se han detenido objetivos de alta prioridad no solo para México sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición. Nunca hubo un impedimento para el gabinete de seguridad desarrollará sus actividades”, comentó.

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Respecto a si hay alguna investigación contra el gobernador, el secretario aseguró que no.

“No hay ninguna investigación por parte de nosotros”, dijo.

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