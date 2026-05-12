Sheinbaum desconoce si EU tiene más acusaciones contra políticos mexicanos

A casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, de vínculos con el narcotráfico, la presidenta explicó que su gobierno sabía de las acusaciones, pero no se presentaron las pruebas para proceder con la detención y posterior extradición.

“Sabíamos porque nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión a lo que nosotros siempre dijimos ‘presenten las pruebas’”, dijo.

La presidenta descartó que con el gobierno de Donald Trump haya tensiones, y sostuvo que puede haber diferencias, pero la relación es buena

“Las relaciones bilaterales políticas son buenas, tienen sus momentos de tensión y nosotros siempre vamos a decir en lo que no estamos de acuerdo, no nos parece que haya una orden de detención urgente con fines de extradición a un gobernador en funciones y no hay pruebas que sustenten lo que están diciendo acorde con nuestro sistema penal acusatorio, es tan sencillo como eso”, dijo.

Resaltó que existen varias coincidencias con Estados Unidos y que, desde México, también se reconocen las acciones positivas emprendidas por ese país, como el enfoque integral para atender el problema de las adicciones y el reconocimiento del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México.

“No hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral, hay una solicitud a la que nosotros respondimos. No hay tensión bilateral lo que pasa es que si tú lees los periódicos y la comentocracia, estamos en una crisis tremenda”, refirió.