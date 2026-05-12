Sheinbaum desconoce si EU tiene más acusaciones contra políticos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene información de que en Estados Unidos haya más acusaciones contra políticos por presuntos vínculos con el crimen y si las hay, dijo, es necesario que presenten pruebas.
“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en función y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre. Nosotros no cubrimos a nada a nadie pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país. Entonces si solicitan una detención de cualquier persona mexicana cualquiera que sea esta que tienen que presentar las pruebas”, dijo este martes en su conferencia matutina.