Senado espera "Plan B" de Sheinbaum; se prevé apoyo del Verde y el PT

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que entre las actividades de la Cámara alta para esta semana se incluye la espera del "Plan B" electoral enviado por la presidenta.

“Estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado "Plan B", relativo a la reforma político-electoral que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana”, expresó la legisladora de Morena.

▶️Te invito a conocer lo que viene en el @senadomexicano. En los próximos días se llevarán a cabo diversas actividades legislativas donde se abordarán temas relevantes para el país.



Entérate de la agenda en el siguiente video.



*Los eventos pueden estar sujetos a cambios.* pic.twitter.com/faYWGGCMfJ — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 15, 2026

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la iniciativa llegará pronto al Senado.

En un comunicado, el legislador detalló que la propuesta contempla la ampliación de las consultas populares, de modo que la ratificación o revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum se realice en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.

“Esto es la cultura de los pueblos: en asamblea popular, al trueno del cuete, se junta la gente, vota y decide quién va a trabajar, qué se va hacer y cómo se van a hacer las cosas”, defendió el morenista.