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Congreso

Senado espera "Plan B" de Sheinbaum; se prevé apoyo del Verde y el PT

La presidenta del Senado adelantó que entre las actividades de la Cámara alta para esta semana se incluye la espera del "Plan B" electoral, impulsado por la presidenta Sheinbaum.
dom 15 marzo 2026 04:09 PM
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CIUDAD DE MÉXICO, 10DICIEMBRE2025.- Con una poca presencia de legisladores en el pleno, Ricardo Sheffield, senador de Morena, se pronuncia a favor de la reforma a diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Mario Jasso)

El "Plan B" electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum será enviado esta semana al Senado y se espera que cuente con el respaldo de Morena y sus aliados, el PVEM y el PT.

Aunque la mandataria federal no especifica aún el tipo de reforma que incluirá, se prevé que sea de carácter constitucional, ya que las modificaciones que propone deben ser establecidas en la carta magna. Entre los cambios propuestos destacan: un límite máximo de presupuesto para los congresos locales, así como nuevas reglas para la revocación de mandato y las consultas populares.

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que entre las actividades de la Cámara alta para esta semana se incluye la espera del "Plan B" electoral enviado por la presidenta.

“Estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado "Plan B", relativo a la reforma político-electoral que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana”, expresó la legisladora de Morena.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la iniciativa llegará pronto al Senado.

En un comunicado, el legislador detalló que la propuesta contempla la ampliación de las consultas populares, de modo que la ratificación o revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum se realice en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.

“Esto es la cultura de los pueblos: en asamblea popular, al trueno del cuete, se junta la gente, vota y decide quién va a trabajar, qué se va hacer y cómo se van a hacer las cosas”, defendió el morenista.

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A diferencia de la primera propuesta de la presidenta, este "Plan B" cuenta con el apoyo de los partidos aliados de Morena, el PT y el PVEM, pues en esta ocasión no se modificarán los recursos que reciben los partidos ni se eliminarán los legisladores plurinominales.

Los grupos parlamentarios de la llamada “Cuarta Transformación” en el Senado anunciaron este sábado que acordaron respaldar el "Plan B", el cual, según la mandataria federal, tiene como objetivo eliminar los "privilegios" de los diputados locales.

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Esta decisión se tomó tras una larga sesión el viernes y sábado entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y los líderes de los senadores de Morena, Ignacio Mier; del PVEM, Manuel Velasco, y del PT, Alberto Anaya.

En el Senado, Morena cuenta con 67 legisladores, el PVEM con 14 y el PT con seis, sumando un total de 87 senadores. Si todos los miembros de la Cámara alta asisten a la sesión de discusión, se necesitarán al menos 86 votos a favor para que la propuesta sea aprobada.

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Claudia Sheinbaum Cámara de Senadores Morena

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