Senado espera "Plan B" de Sheinbaum; se prevé apoyo del Verde y el PT

El "Plan B" electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum será enviado esta semana al Senado y se espera que cuente con el respaldo de Morena y sus aliados, el PVEM y el PT.
Aunque la mandataria federal no especifica aún el tipo de reforma que incluirá, se prevé que sea de carácter constitucional, ya que las modificaciones que propone deben ser establecidas en la carta magna. Entre los cambios propuestos destacan: un límite máximo de presupuesto para los congresos locales, así como nuevas reglas para la revocación de mandato y las consultas populares.